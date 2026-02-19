Vagner Freitas, o Malvadão, foi preso na comunidade Rola Bosta - Reprodução/Disque Denúncia

Vagner Freitas, o Malvadão, foi preso na comunidade Rola BostaReprodução/Disque Denúncia

Publicado 19/02/2026 16:47

Rio – Policiais militares prenderam Vagner Rodrigues de Freitas, de 42 anos, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, por envolvimento com disputas territoriais entre facções criminosas no município. O homem é conhecido como 'Malvadão' e foi detido na comunidade do Rola Bosta, na terça-feira (17).

A partir de informações repassadas pelo Disque Denúncia (2253-1177), equipes do 39º BPM (Belford Roxo) realizaram um cerco tático na região e localizaram o criminoso, que também atende pela alcunha de Vaguinho e tem origem no Complexo da Penha, na Zona Norte. Ele é apontado como protagonista de ataques recentes do Comando Vermelho (CV), do qual faz parte, à comunidade vizinha Gogó da Ema, dominada pelo Terceiro Comando puro (TCP).

Além de 'Malvadão', os agentes ainda prenderam outros quatro traficantes e apreenderam uma pistola calibre 45, um carregador com seis munições, 3.250 pinos de cocaína, 174 tabletes de maconha, dois rádios transmissores e um aparelho celular. A droga estava sendo comercializada na região.

Os policiais levaram os cinco detidos e o material recolhido para a sede da 54ª DP (Belford Roxo). Autuado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, o grupo foi levado em seguida a uma unidade prisional do Estado, onde permaneceu à disposição da Justiça.