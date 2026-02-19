Chuva forte provocou transtornos na Ilha do Governador - Reprodução/COR

Publicado 19/02/2026 21:06 | Atualizado 19/02/2026 22:03

Rio – A forte chuva que caiu na noite desta quinta-feira (19) no Rio de Janeiro causou alagamentos e bolsões d’água em diferentes localidades da cidade, sobretudo na Ilha do Governador, na Zona Norte. Motoristas passaram por transtornos em diversos bairros da região, onde o acúmulo de água chegou a 49,2 mm.

O Centro de Operações Rio (COR) informou que houve alagamentos nos bairros da Ilha:

- Praça Jerusalém, altura da Rua Uçá - Jardim Guanabara

- Avenida Paranapuã, altura da Rua Domingos Mondim - Tauá

- Estrada da Bica, altura do Rio Jequiá – Cacuia

- Rua Pio Dutra – Freguesia

- Rua Carice – Tauá

- Rua Soldado Wandel Sarmento – Tauá

- Rua Eutíquo Soledade - Tauá

- Rua Coatata, altura da Rua Iquire - Cacuia

- Estrada Do Galeão, na altura da Rua Copenhaque - Galeão

- Estrada do Rio Jequiá, altura da Rua Arriba – Zumbi

Também foram registrados bolsões d'água nas seguintes vias:

- Estrada Do Galeão, altura da Estrada da Cacuia - Galeão

- Avenida Maestro Paulo e Silva, altura da Rua Eneida de Morais - Jardim Carioca

- Estrada do Rio Jequiá, altura do número 582 - Zumbi

- Estrada Do Rio Jequiá, altura do número 1118 - Pitangueiras

- Rua Mareante, altura da Praia da Olaria - Cocotá

- Rua Cambaúba, na altura da Rua Gaspar Magalhães - Jardim Guanabara

- Avenida Coronel Luiz de Oliveira Sampaio - Jardim Guanabara

- Estrada do Galeão, altura da Avenida Quatro - Galeão



De acordo com o sistema Alerta Rio, núcleos de chuva moderada a forte registrados na região da Ilha do Governador foram os responsáveis por tantas pancadas de chuva na região.

Ainda na Ilha, houve registro de queda de galho sobre fiação e de uma estrutura, ambas as ocorrências na Rua Doutor Jorge Diniz, no Tauá.

Já na Zona Norte e no Centro também se formaram bolsões d'água nos seguintes pontos:



- Rua João Barbalho, próximo à Rua Pedro Reis- Quintino Bocaiúva

- Avenida Paulo de Frontin, no acesso para a Praça da Bandeira - Rio Comprido

- Rua Camerino, na altura da Rua Sacadura Cabral - Centro

- Avenida Mem de Sá, altura da Rua do Santana - Centro

- Avenida Mem de Sá, altura da Rua dos Inválidos - Centro

- Avenida Brasil, altura da Passarela 5 (Maré), na pista sentido Centro

- Avenida Itaóca - Inhaúma - Alt. R. Aripibui

Algumas das estações de medição pela cidade que também computaram grandes acúmulos na noite desta quinta foram Saúde (28.6 mm), Alto da Boa Vista (10.8 mm), São Cristóvão (14.4 mm), Grota Funda (17,4 mm), Recreio dos Bandeirantes (7,0mm) e Grande Méier (9 mm).

Ainda segundo o COR, por volta de 21h, os núcleos de chuva que atuaram na Baía de Guanabara, na Zona Norte e no Centro começaram a perder força, com os acumulados apresentando tendência de redução, e passaram a se deslocar para as zonas Oeste e Sudoeste, com mais intensidade em Sepetiba e Santa Cruz.