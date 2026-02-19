Chuva forte provocou transtornos na Ilha do GovernadorReprodução/COR
- Avenida Paranapuã, altura da Rua Domingos Mondim - Tauá
- Estrada da Bica, altura do Rio Jequiá – Cacuia
- Rua Pio Dutra – Freguesia
- Rua Carice – Tauá
- Rua Soldado Wandel Sarmento – Tauá
- Rua Eutíquo Soledade - Tauá
- Rua Coatata, altura da Rua Iquire - Cacuia
- Estrada Do Galeão, na altura da Rua Copenhaque - Galeão
- Estrada do Rio Jequiá, altura da Rua Arriba – Zumbi
- Avenida Maestro Paulo e Silva, altura da Rua Eneida de Morais - Jardim Carioca
- Estrada do Rio Jequiá, altura do número 582 - Zumbi
- Estrada Do Rio Jequiá, altura do número 1118 - Pitangueiras
- Rua Mareante, altura da Praia da Olaria - Cocotá
- Rua Cambaúba, na altura da Rua Gaspar Magalhães - Jardim Guanabara
- Avenida Coronel Luiz de Oliveira Sampaio - Jardim Guanabara
- Estrada do Galeão, altura da Avenida Quatro - Galeão
CHUVA MUITO FORTE NA ILHA DO GOVERNADOR— Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) February 19, 2026
Segundo o Sistema Alerta Rio, entre 19h45 e 20h, houve registro de chuva muito forte na estação da Ilha do Governador (12,8 mm).
No mesmo período, houve registro de chuva forte nas seguintes estações:
Alto da Boa Vista (8,4 mm)
Grande… pic.twitter.com/MvKXnNbVJt
- Rua João Barbalho, próximo à Rua Pedro Reis- Quintino Bocaiúva
- Avenida Paulo de Frontin, no acesso para a Praça da Bandeira - Rio Comprido
- Rua Camerino, na altura da Rua Sacadura Cabral - Centro
- Avenida Mem de Sá, altura da Rua do Santana - Centro
- Avenida Mem de Sá, altura da Rua dos Inválidos - Centro
- Avenida Brasil, altura da Passarela 5 (Maré), na pista sentido Centro
- Avenida Itaóca - Inhaúma - Alt. R. Aripibui
