Material apreendido por agentes do 15º BPM - Reprodução/X

Publicado 19/02/2026 17:34 | Atualizado 19/02/2026 17:40

Rio – Um grupo de cinco criminosos foi localizado, nesta quinta-feira (19), durante um patrulhamento de policiais militares no bairro de Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Houve confronto, e um deles morreu, enquanto os outros acabaram detidos.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 15° BPM (Duque de Caxias) estavam pela região, quando foram atacados a tiros e reagiram. Após o fim do confronto, um dos traficantes foi encontrado ferido no chão, morrendo ainda no local instantes depois.

Com o grupo, os policiais apreenderam três pistolas, três carregadores, munições, dois rádios transmissores, grande quantidade de material entorpecente (ainda não contabilizado) e dinheiro em espécie.

As equipes encaminharam os quatro detidos e os itens recolhidos à 59ª DP (Duque de Caxias), onde a ocorrência foi registrada.