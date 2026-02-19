Material apreendido por agentes do 15º BPMReprodução/X
Um criminoso morre e quatro são presos em ação da PM em comunidade de Duque de Caxias
Agentes apreenderam armas e grande quantidade de drogas na ação
Polícia prende envolvido em disputas territoriais entre facções criminosas em Belford Roxo
Vagner Rodrigues de Freitas, conhecido como Malvadão, foi autuado por tráfico de drogas e associação para o tráfico
Mulher morta no Complexo da Pedreira ia desfilar na Mangueira: 'componente assídua'
Fantasia que Laissa Cristina dos Santos iria usar no domingo (15) estava intacta dentro da casa dela
Responsável por matar homem em festa de Carnaval em Guadalupe se entrega
Carlos Alberto Ribeiro Júnior efetuou vários disparos contra José Ailton de Sales Junior durante uma discussão e fugiu
Eduardo Paes anuncia Jane Reis como candidata a vice em chapa para o Governo do Estado
Atual prefeito do Rio deixará o cargo em 20 de março para concorrer
Irmã de capoeirista diz que ele sofreu tentativa de ataque dias antes de assassinato
'Estamos perdidos, não sabemos quem pode ter feito isso, nem por quê', disse Adriana Possobom
