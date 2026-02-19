’Meu irmão não tinha inimigos’, disse Adriana sobre o mestre Paulinho Sabiá - Érica Martin

Publicado 19/02/2026 13:37

"Segundo a namorada dele, eles estavam caminhando, voltando para casa e ela teve a impressão de que uma arma falhou. Mas como era Carnaval... Podia ser uma brincadeira. Então eles nem queriam registrar, mas viram uma outra pessoa subir na moto depois. E então, registraram. Infelizmente, a gente não conseguiu evitar que o pior acontecesse", disse, muito abalada, Adriana, no Instituto Médico Legal (IML) do Barreto. A namorada da vítima, que estava com ele no momento do ataque, a acompanhava, mas não falou com a imprensa.

Em choque e com voz embargada, Adriana também afirmou que não entende o que motivou o crime contra o irmão: "Ele seria incapaz de fazer qualquer mal. Nos anos 80, quando a capoeira era uma coisa mais agressiva, ele participou dos movimentos para pacificar mais isso, a vida dele era a capoeira. Então, com certeza, estamos muito perdidos, não sabemos quem pode ter feito isso, nem por quê".

"Meu irmão não tinha inimigos, era uma pessoa muito especial. Ele não tinha, que a gente soubesse, nenhum desafeto. Era uma lenda da capoeira. Ele era querido por todos, admirado. Tinha um compromisso muito grande com a profissão dele."

A irmã esteve no IML nesta manhã para realizar a liberação do corpo de Paulinho. O sepultamento deve ocorrer na sexta-feira.



Procurada para falar sobre a suposta tentativa de assassinato registrada pela família, a Polícia Civil respondeu que a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) apura o caso.

*Reportagem da estagiária Ágatha Araújo e Rodrigo Bresani, sob supervisão de Adriano Araújo



