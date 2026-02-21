José Daniel foi encontrado na Praia de Copacabana com diversas drogas - Reprodução

Publicado 21/02/2026 13:16

Rio - José Daniel de Oliveira Campos foi preso em flagrante, na tarde desta sexta-feira (20), por tentar vender drogas para estrangeiros, em Copacabana, Zona Sul. Segundo investigações, ele também integra uma quadrilha especializada no "golpe da maquininha", praticado principalmente contra turistas.

Segundo a corporação, agentes da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) realizavam diligências para coibir crimes na região quando flagraram José comercializando entorpecentes. A equipe constatou que ele oferecia drogas a um turista e localizaram um saco plástico parcialmente escondido na areia.

No interior da bolsa, foram apreendidas 23 embalagens de maconha, 11 sacolés de cocaína, três pinos da mesma substância, três sacolés da droga sintética conhecida como "MD", três sacolés de haxixe, cinco sacolés de “ICE”, três papelotes de crack e um sacolé contendo a droga sintética chamada "ácido".

O homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Ainda de acordo com a Civil, José é conhecido da Deat por integrar uma quadrilha de estelionatários que atua com o "golpe da maquininha". Em outubro de 2025, por exemplo, aplicou o golpe contra um turista chileno, cobrando mais de R$ 3 mil por uma canga que custava R$ 60. Por isso, ele foi indiciado por estelionato com uso de cartão de crédito.



De acordo com os agentes, o criminoso já havia sido preso por roubo e possui mais de seis anotações criminais por delitos como estelionato, lesão corporal, tentativa de homicídio e receptação.