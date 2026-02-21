Ação foi desarticulada pela Polícia Civil - Divulgação

Ação foi desarticulada pela Polícia Civil Divulgação

Publicado 21/02/2026 12:37

Rio - Quatro pessoas foram presas, nesta sexta-feira (20), por participarem de uma organização especializada em venda ilegal de medicamentos importados do Paraguai. O grupo comercializava substâncias para emagrecimento, como a tirzepatida, sem autorização da Anvisa. Dentre os presos, dois eram profissionais de saúde, sendo uma enfermeira.

Segundo a Polícia Civil, o grupo utilizava aplicativos de mensagem para anunciar e negociar os produtos, que são de uso controlado. Os pagamentos eram feitos via transferência eletrônica e os produtos eram entregues diretamente para os compradores. Durante a ação, policiais da 34ª DP (Bangu) apreenderam uma carga avaliada em cerca de R$ 100 mil.

Os detidos foram localizados em diferentes pontos do Rio e da Baixada Fluminense: Bangu e Padre Miguel, na Zona Oeste, e nos municípios de Mesquita e Belford Roxo.

Além dos medicamentos, foram apreendidos celulares que passarão por perícia. Os presos responderão por associação criminosa, comercialização de produto sem registro sanitário e venda de mercadoria proibida.