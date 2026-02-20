Alana e a mãe de mãos dadas após a jovem sair do comaReprodução

Mais artigos de Ana Fernanda Freire
Ana Fernanda Freire
Rio - A estudante Alana Anisio Rosa, de 20 anos, vítima de tentativa de feminicídio em São Gonçalo, na Região Metropolitana, saiu do coma nesta quinta-feira (19) após 15 dias internada. Ela foi esfaqueada mais de 30 vezes por negar as investidas do agressor, Luiz Felipe Sampaio, 22 anos, que permanece preso.
A mãe da vítima, Jaderluce Anisio, 53 anos, comemorou a evolução. Ao lado da filha, ela publicou uma foto onde as mãos da jovem aparecem ainda machucadas, mas com alguns pontos já sarando. "Vencemos o coma! Vamos vencer tudo isso juntas se Deus quiser".

Na manhã desta sexta (20), a mãe contou que permanece no CTI com a filha e tenta não comentar sobre o ocorrido ao lado da estudante, para ajudar na recuperação. Ao DIA, ela reforçou que tem esperança na total recuperação da filha. "Estou do lado dela aqui, vai dar tudo certo, se Deus quiser", afirmou.
fotogaleria
Alana Rosa, 20 anos, foi esfaqueada dentro de casa ao chegar da academia - Arquivo Pessoal
Luiz Felipe não aceitou ter as investidas rejeitadas por Alana - Arquivo Pessoal
Relembre o caso
Luiz Felipe Sampaio invadiu a casa da família no bairro Galo Branco, em São Gonçalo, no dia 6 de fevereiro, e esfaqueou a vítima diversas vezes. A mãe de Alana, ao chegar na residência mais cedo do que o habitual, encontrou a filha sendo atacada, conseguiu intervir e empurrar o agressor para fora do imóvel. Ele foi preso em flagrante momentos depois.
De acordo com a família, os dois se conheceram na academia há cerca de um ano, mas não tinham qualquer tipo de relacionamento. A partir de dezembro do ano passado, Luiz começou mandar mensagens, flores e bombons alegando ser um admirador secreto da vítima.
Na ocasião, Alana agradeceu educamente e informou que não queria um relacionamento, pois estava focado nos estudos. Logo depois, ele passou a persegui-la. 
A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Luiz. O espaço está aberto para eventuais manifestações.