Alana e a mãe de mãos dadas após a jovem sair do comaReprodução

Publicado 20/02/2026 08:22

A mãe da vítima, Jaderluce Anisio, 53 anos, comemorou a evolução. Ao lado da filha, ela publicou uma foto onde as mãos da jovem aparecem ainda machucadas, mas com alguns pontos já sarando. "Vencemos o coma! Vamos vencer tudo isso juntas se Deus quiser".



Na manhã desta sexta (20), a mãe contou que permanece no CTI com a filha e tenta não comentar sobre o ocorrido ao lado da estudante, para ajudar na recuperação. Ao DIA, ela reforçou que tem esperança na total recuperação da filha. "Estou do lado dela aqui, vai dar tudo certo, se Deus quiser", afirmou.

Relembre o caso

Luiz Felipe Sampaio invadiu a casa da família no bairro Galo Branco, em São Gonçalo, no dia 6 de fevereiro, e esfaqueou a vítima diversas vezes. A mãe de Alana, ao chegar na residência mais cedo do que o habitual, encontrou a filha sendo atacada, conseguiu intervir e empurrar o agressor para fora do imóvel. Ele foi preso em flagrante momentos depois.

De acordo com a família, os dois se conheceram na academia há cerca de um ano, mas não tinham qualquer tipo de relacionamento. A partir de dezembro do ano passado, Luiz começou mandar mensagens, flores e bombons alegando ser um admirador secreto da vítima.

Na ocasião, Alana agradeceu educamente e informou que não queria um relacionamento, pois estava focado nos estudos. Logo depois, ele passou a persegui-la.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa de Luiz. O espaço está aberto para eventuais manifestações.