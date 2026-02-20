Agentes da 52ª DP efetuaram a prisão do criminoso - Divulgação/PCERJ

Rio – Um condenado pela Justiça foi preso por estupro e cárcere privado de uma mulher, enquanto assistia a um culto religioso em uma igreja em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na quinta-feira (19). O crime ocorreu em março de 2020.

De acordo com as investigações da 52ª DP (Nova Iguaçu), na época, o criminoso e um comparsa levaram a vítima a uma residência em Duque de Caxias, onde a mantiveram encarcerada, a ameaçaram com armas de fogo e a abusaram física e sexualmente. A dupla conseguiu evitar uma prisão na ocasião, mas deixaram para trás duas pistolas calibre 9 mm, com numeração suprimida, que acabaram apreendidas por policiais.

Equipes da distrital localizaram o homem acompanhando o culto na igreja no bairro de Comendador Soares. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão condenatória pelos crimes de estupro, cárcere privado e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.