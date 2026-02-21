Plenário da Alerj - Divulgação / Alerj

Publicado 21/02/2026 08:30

A CPI das Câmeras, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), realizará, nesta segunda-feira (23), reunião para a leitura, discussão e votação do relatório final. O encontro será às 11h, com transmissão ao vivo pela TV Alerj.



Instalada em junho de 2025, a CPI apurou a atuação de empresas privadas na operação de equipamentos sem a devida autorização e a existência de irregularidades na utilização dessas estruturas.

A investigação também analisou a atuação de associações de proteção veicular e possíveis conexões com práticas ilegais durante os trabalhos, a CPI - que é presidida pelo deputado Alexandre Knoploch (PL) - já promoveu oitivas com representantes de empresas, convocou responsáveis para prestar esclarecimentos e identificou a prática de recuperação de veículos através de serviços paralelos ao trabalho policial.

Entre os pontos debatidos pelos parlamentares integrantes do colegiado estiveram o uso irregular do espaço público, a falta de transparência nos contratos, irregularidades nas instalações, e eventuais impactos à privacidade da população.