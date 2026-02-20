Alana Anisio Rosa, de 20 anos - Arquivo Pessoal

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou à Justiça Luiz Felipe Sampaio, 22 anos, acusado de tentar matar a estudante Alana Anisio Rosa, de 20, no bairro Galo Branco, em São Gonçalo, na Região Metropolitana.



O crime aconteceu na tarde do dia 6 deste mês. O suspeito, que está preso, invadiu a casa da jovem e a agrediu com socos e golpes de faca, a atingindo mais de 30 vezes. A mãe da vítima ouviu os gritos de socorro e conseguiu intervir, afastando o agressor e interrompendo o ataque.



Segundo o Ministério Público, o homem agiu por discriminação contra a condição de mulher da vítima. No documento enviado à Justiça, os promotores afirmam que ele demonstrou sentimento de superioridade ao tratar a jovem como alguém com menos valor e menos direitos.



Além disso, a acusação aponta que o suspeito teria se escondido nas proximidades da residência e usado um disfarce para surpreender a estudante, o que dificultou a defesa da vítima.



O MPRJ pede que o Luiz Felipe seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri e que pague indenização à estudante em valor mínimo de R$ 100 mil pelos danos sofridos.

Estudante deixa o coma

