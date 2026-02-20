Alana Anisio Rosa, de 20 anosArquivo Pessoal

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou à Justiça Luiz Felipe Sampaio, 22 anos, acusado de tentar matar a estudante Alana Anisio Rosa, de 20, no bairro Galo Branco, em São Gonçalo, na Região Metropolitana.

O crime aconteceu na tarde do dia 6 deste mês. O suspeito, que está preso, invadiu a casa da jovem e a agrediu com socos e golpes de faca, a atingindo mais de 30 vezes. A mãe da vítima ouviu os gritos de socorro e conseguiu intervir, afastando o agressor e interrompendo o ataque.

Segundo o Ministério Público, o homem agiu por discriminação contra a condição de mulher da vítima. No documento enviado à Justiça, os promotores afirmam que ele demonstrou sentimento de superioridade ao tratar a jovem como alguém com menos valor e menos direitos.

Além disso, a acusação aponta que o suspeito teria se escondido nas proximidades da residência e usado um disfarce para surpreender a estudante, o que dificultou a defesa da vítima.
O MPRJ pede que o Luiz Felipe seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri e que pague indenização à estudante em valor mínimo de R$ 100 mil pelos danos sofridos.
Estudante deixa o coma
Alana saiu do estado de coma nesta quinta-feira (19) após 15 dias internada. A mãe da vítima, Jaderluce Anisio, 53 anos, comemorou a evolução. Ao lado da filha, ela publicou uma foto onde as mãos da jovem aparecem ainda machucadas, mas com alguns pontos já sarando. "Vencemos o coma! Vamos vencer tudo isso juntas se Deus quiser".