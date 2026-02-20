24ª DP (Piedade) - Foto: Reprodução / Polícia Civil

24ª DP (Piedade)Foto: Reprodução / Polícia Civil

Publicado 20/02/2026 16:48

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (20), um homem apontado como líder de uma organização criminosa, em Piedade, Zona Norte. De acordo com as investigações, o grupo é especializado em fraudes e já chegou a movimentar mais de R$ 1 milhão em golpes. A identificação do suspeito, que acumula 85 anotações criminais, não foi divulgada.

Com empresas de fachada, o grupo fazia anúncios de imóveis ou veículos na internet e fechava contratos fraudulentos. Ele pedia que as vítimas pagassem antecipadamente e, após o recebimento do dinheiro, dificultava o reembolso do valor depositado ou interrompia o contato.

Nas redes sociais, o suspeito ostentava fotos em praia e piscinas. Agentes da 24ª DP (Piedade) investigam o grupo criminoso com o objetivo de identificar outros integrantes.