As investigações começaram após médicos da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Inoã acionarem a polícia. Eles perceberam que a bebê, que já chegou sem vida, apresentava lesões de esganadura no pescoço e sinais de violência sexual.
Segundo a mãe da vítima, que trabalha em plantão noturno, por volta das 2h da manhã ela recebeu uma ligação da babá informando que a filha não estava se sentindo bem e apresentava moleza. A cuidadora é vizinha dela e avó de consideração do adolescente. Imediatamente, a mãe foi até a casa e levou a filha às pressas para o hospital.
Agentes da DH de Niterói foram até a casa da babá para realizar a perícia e deram início às investigações. A cuidadora, o companheiro dela e o neto foram levados para a sede policial.
Em depoimento, o adolescente confessou o crime em detalhes e, segundo os investigadores, não demonstrou nenhum tipo de arrependimento. Ele é suspeito de envolvimento em outros casos de violência física e sexual contra outras crianças que ficavam sob os cuidados da avó.
