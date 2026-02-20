O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) - Reprodução

Publicado 20/02/2026 21:05

Rio - Uma bebê de um ano e três meses morreu na madrugada desta sexta-feira (20), no município de Maricá, na Região Metropolitana. Ela deu entrada em uma unidade de saúde com marcas de violência. Um adolescente de 13 anos confessou ter estuprado e estrangulado a vítima de acordo com informações da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI).



As investigações começaram após médicos da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Inoã acionarem a polícia. Eles perceberam que a bebê, que já chegou sem vida, apresentava lesões de esganadura no pescoço e sinais de violência sexual.



Segundo a mãe da vítima, que trabalha em plantão noturno, por volta das 2h da manhã ela recebeu uma ligação da babá informando que a filha não estava se sentindo bem e apresentava moleza. A cuidadora é vizinha dela e avó de consideração do adolescente. Imediatamente, a mãe foi até a casa e levou a filha às pressas para o hospital.



Agentes da DH de Niterói foram até a casa da babá para realizar a perícia e deram início às investigações. A cuidadora, o companheiro dela e o neto foram levados para a sede policial.



Em depoimento, o adolescente confessou o crime em detalhes e, segundo os investigadores, não demonstrou nenhum tipo de arrependimento. Ele é suspeito de envolvimento em outros casos de violência física e sexual contra outras crianças que ficavam sob os cuidados da avó.

A apuração de outros crimes iniciou também a partir do relato dele para os agentes. O adolescente foi apreendido e está à disposição da Justiça.

* Estagiária Aretha Dossares sob a supervisão de Flávio Almeida