PF e PRF apreenderam 54 kg de pasta base de cocaína na Via Dutra - Divulgação

Publicado 20/02/2026 19:00

Agentes da Polícia Federal (PF) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam em flagrante, na tarde desta sexta-feira (20), o motorista de um caminhão que transportava 54 quilos de pasta base de cocaína na Rodovia Presidente Dutra, na altura do km 227, em Piraí, no Sul Fluminense.

Durante a abordagem, os agentes interceptaram um caminhão-trator acoplado a um semirreboque. Na vistoria detalhada da carga, os policiais encontraram a droga escondida em caixas. Segundo as investigações, o motorista retirou o entorpecente em Mogi das Cruzes, no interior paulista, e seguia para a cidade do Rio de Janeiro. De acordo com a PF, a apreensão representa um prejuízo significativo ao crime organizado, já que a pasta base, após refinada, poderia gerar quantidade muito maior de cocaína para venda no varejo.

Participaram da operação equipes das Delegacias de Repressão a Drogas do Rio de Janeiro e de São Paulo, além do Grupo de Investigações Sensíveis da PF no Rio.

Em seguida, os policiais encaminharam o suspeito, o caminhão e o material apreendido à Superintendência Regional da PF no Rio. O motorista vai responder por tráfico interestadual de drogas.

