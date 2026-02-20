Dois corpos são encontrados no Morro do Chaves, em Barros FilhoReprodução Google Maps
A investigação está com a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Até o momento, não há informações sobre a identidade das vítimas nem sobre as circunstâncias das mortes.
No último domingo (15), uma operação da Polícia Militar na mesma região terminou com dois homens mortos e seis presos em flagrante. A ação aconteceu durante a madrugada e teve como objetivo interromper uma sequência de tiroteios provocados pela disputa entre facções rivais.
Segundo a PM, houve confronto. Quatro suspeitos foram baleados e dois deles não resistiram. Na ação, os policiais apreenderam cinco fuzis, duas pistolas, três granadas e outros armamentos.
A ocorrência foi registrada na 39ª DP (Pavuna).
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.