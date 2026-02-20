Agentes da DH investigam o caso - Banco de imagens / Agência O Dia

Agentes da DH investigam o casoBanco de imagens / Agência O Dia

Publicado 20/02/2026 17:21

Rio – Um homem foi morto a tiros no fim da manhã desta sexta-feira (20) na região do Catiri, em Bangu, na Zona Oeste do Rio.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 14º BPM foram acionados e, ao chegarem ao local, encontraram a vítima já sem vida na área conhecida como Campo do Maria Quitéria.

As primeiras informações indicam que dois homens em uma motocicleta passaram atirando na direção da vítima, que não resistiu aos ferimentos.

A área foi isolada para a perícia, e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Até o momento, a identidade do homem não havia sido divulgada.