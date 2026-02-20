Agentes da DH investigam o casoBanco de imagens / Agência O Dia
Homem é morto a tiros no Catiri, em Bangu
Crime foi cometido por ocupantes de uma moto; Delegacia de Homicídios investiga
Dois corpos são encontrados no Morro do Chaves, em Barros Filho
Polícia Militar foi chamada ao local e Delegacia de Homicídios investiga o caso
Polícia prende apontado de liderar grupo que movimentou mais de R$ 1 milhão em golpes
Organização criminosa fazia anúncios falsos na internet para fechar contratos fraudulentos
Quatro suspeitos morrem em confronto com policiais civis durante operação na Zona Sudoeste
Confronto aconteceu na comunidade da Boiúna, na Taquara
Barbeiro morto em ataque a tiros saiu de casa para ir à mercearia, diz família
Henrique da Silva, de 24 anos, foi comprar cereais e um absorvente para a namorada quando foi baleado
Bombeiro civil e outro funcionário morrem asfixiados dentro de unidade da Ambev
Maxoel Fonseca Vidipo, de 41 anos, e Fábio Vargas Silva, de 36, estariam trabalhando em um ambiente fechado no momento em que ficaram sem oxigênio
