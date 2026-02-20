Unidade da Ambev em Cachoeiras de Macacu - Reprodução / Google Street View

Publicado 20/02/2026 12:01

Rio - Um funcionário e um bombeiro civil morreram com suspeita de intoxicação por dióxido de carbono dentro da unidade da Ambev, em Cachoeiras de Macacu, na Região Metropolitana do Rio, na manhã de quarta-feira (18). Fábio Vargas Silva, de 36 anos, e Maxoel Fonseca Vidipo, de 41, estariam trabalhando em um ambiente fechado e informações iniciais apontam que eles teriam morrido asfixiados pela produção do CO₂ a partir da respiração.

Fábio e Maxoel foram socorridos e encaminhados ao Hospital Municipal Doutor Celso Martins, no mesmo município, mas não sobreviveram. Outros três funcionários também foram levados à unidade por precaução, mas não apresentavam riscos à saúde e receberam alta. O caso está sendo investigado pela 159ª DP (Cachoeiras de Macacu), que apura as circunstâncias do acidente.

Em nota, a Ambev lamentou a morte dos funcionários e destacou que está prestando todo o apoio possível para os familiares dos dois. Ainda de acordo com a empresa, a área do acidente foi isolada e nenhum colaborador está em risco no momento.

"Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares e amigos e expressamos nossas mais sinceras condolências. Seguimos colaborando integralmente com as autoridades e acompanhando de perto a apuração dos fatos", escreveu.