Mulher de aproximadamente 50 anos foi baleada no AnilReprodução / Redes sociais

Publicado 20/02/2026 11:39

Rio - Uma mulher foi baleada em uma tentativa de homicídio no bairro do Anil, em Jacarepaguá, Zona Sudoeste do Rio, na tarde desta quinta-feira (19).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de Jacarepaguá foi acionado por volta das 18h40 para a Rua Otávio Malta, esquina com a Estrada de Jacarepaguá. No local, encontraram uma vítima feminina, de aproximadamente 50 anos, com ferimentos graves provocados por disparos de arma de fogo, e encaminharam para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) também foram acionados para a ocorrência de tentativa de homicídio. Eles registraram o caso na 32ª DP (Taquara).

Em nota, a Polícia Civil informou que as diligências estão em andamento para apurar os fatos.

A vítima é viúva do ex-policial militar André Elias Pereira de Oliveira, conhecido como Deco, que foi morto a tiros em 2023, no estacionamento de uma loja de artigos para animais na Freguesia, também em Jacarepaguá.

O crime foi gravado por uma câmera de segurança da loja. As imagens flagram dois homens armados e encapuzados se aproximando de André, que havia acabado de fazer compras no local junto com a mulher e a filha.

Os criminosos aparecem por trás do ex-PM, quando o mesmo chega próximo de seu carro, e atiram contra sua nuca.

Homem é morto a tiros em estacionamento de loja de produtos para animais na Freguesia.#ODia



Crédito: Redes sociais pic.twitter.com/zo1qI6MTL4 — Jornal O Dia (@jornalodia) May 19, 2023

Ele havia sido expulso da corporação em 2014 por causa de um envolvimento com a milícia de Rio das Pedras.