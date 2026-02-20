Investigação da 41ª DP (Tanque) identificou movimentação de criminosos - Divulgação / Polícia Civil

Rio - Quatro suspeitos morreram em um confronto com policiais civis durante uma operação, nesta sexta-feira (20), na Boiúna, na Taquara, Zona Sudoeste. Dois fuzis e duas pistolas foram apreendidos.

Agentes da 41ª DP (Tanque) e da 26ª DP (Todos os Santos) realizaram mais uma ação dentro da Operação Contenção, que tem o objetivo de combater a expansão da facção Comando Vermelho. Segundo a Polícia Civil, os agentes foram atacados por traficantes posicionados em uma área de mata, resultando em uma troca de tiros.

De acordo com as investigações da 41ª DP, integrantes da facção oriundos de outras comunidades estavam sendo deslocados para reforçar a expansão territorial do grupo na região. Após trabalho de inteligência, foi identificado que, ao menos, dez criminosos estariam em deslocamento nesta sexta-feira (20), motivando a ação.

As identidades dos suspeitos mortos na operação não foi divulgada.

O principal objetivo da Operação Contenção é desarticular a estrutura financeira, logística e operacional do Comando Vermelho, além de prender traficantes que atuam na região. Desde o início da ação, mais de 300 criminosos foram presos e outros 136 mortos em confronto. Foram apreendidas cerca de 470 armas, sendo 190 fuzis, e mais de 51 mil munições.