Publicado 20/02/2026 12:07

Rio - O barbeiro Henrique da Silva, 24 anos, um dos mortos no ataque a tiros na comunidade da Mineira, na Região Central do Rio , havia saído de casa para comprar cereais e um absorvente para a namorada no momento em que foi baleado. A família, ainda consternada com o caso, esteve no Instituto Médico Legal (IML) na manhã desta sexta-feira (20) para realizar a liberação do corpo.

Segundo familiares, o jovem ainda tentou correr para se proteger, mas acabou atingido por ao menos três disparos, sendo um no braço, um tórax e outro no peito. Ele chegou a ser socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital Central da PM, no Estácio, mas não resistiu e morreu na quinta-feira (19).



Até o momento, não há informações sobre o enterro.



Além de Henrique, o ataque terminou na morte de Marcos Vinícius Gomes Marinho, 37 anos. Durante os disparos, uma criança também ficou ferida e permanece internada em estado grave.



Segundo relatos, criminosos do Comando Vermelho (CV), oriundos da comunidade Fallet, realizaram um ataque contra traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP), que controlam a Mineira. Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver homens armados atirando contra outros em uma praça na Rua Frei Caneca, na entrada no Conjunto Habitacional Zé Keti, no Estácio, onde ficava o antigo Complexo Penitenciário Frei Caneca.



O caso está sendo investigado na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Diligências estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do crime.

*Colaboração Érica Martin