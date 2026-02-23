Sistema Guandu teve vistoria adiadaDivulgação / Cedae
A vistoria interna será realizada das 4h às 22h, período em que a Estação de Tratamento de Água (ETA) Guandu vai operar com 50% da capacidade. Durante o serviço, técnicos vão executar testes e inspeções em tubulações, ventosas e demais equipamentos que compõem as redes responsáveis pelo início do bombeamento da água tratada.
As concessionárias responsáveis pela distribuição de água foram comunicadas sobre a reprogramação da atividade.
Apoio às regiões afetadas
A Cedae integra a força-tarefa do Governo do Estado que atua na recuperação de áreas afetadas em 11 municípios do Rio. A Companhia vai disponibilizar, nesta segunda-feira (23), veículos de apoio, equipamentos de limpeza e caminhão-pipa para contribuir com as ações emergenciais e reforçar o abastecimento nas localidades impactadas. Cerca de 50 funcionários vão atuar nas frentes de recuperação.
