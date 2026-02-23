Sistema Guandu teve vistoria adiadaDivulgação / Cedae

Em razão das fortes chuvas que afetaram a Baixada Fluminense nos últimos dias, principalmente o município de Nova Iguaçu, a Cedae adiou a vistoria interna no Sistema Guandu, inicialmente prevista para esta terça-feira (24), para o dia 3 de março. A medida foi tomada para assegurar o fornecimento de água à população que ainda se recupera dos impactos dos temporais recentes.

A vistoria interna será realizada das 4h às 22h, período em que a Estação de Tratamento de Água (ETA) Guandu vai operar com 50% da capacidade. Durante o serviço, técnicos vão executar testes e inspeções em tubulações, ventosas e demais equipamentos que compõem as redes responsáveis pelo início do bombeamento da água tratada.

As concessionárias responsáveis pela distribuição de água foram comunicadas sobre a reprogramação da atividade.

Apoio às regiões afetadas

A Cedae integra a força-tarefa do Governo do Estado que atua na recuperação de áreas afetadas em 11 municípios do Rio. A Companhia vai disponibilizar, nesta segunda-feira (23), veículos de apoio, equipamentos de limpeza e caminhão-pipa para contribuir com as ações emergenciais e reforçar o abastecimento nas localidades impactadas. Cerca de 50 funcionários vão atuar nas frentes de recuperação.
Nova Iguaçu chegou a 135 ocorrências registradas após o forte temporal que atingiu a cidade na tarde do último sábado (21). Mais de 2.700 toneladas de resíduos, entre lixo e lama, foram retirados das ruas neste domingo (22). O município permanece em estágio de alerta máximo.