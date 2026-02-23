Matéria Salva!

Homem morre baleado durante confronto entre PMs e assaltantes em São Gonçalo
Rio de Janeiro

Homem morre baleado durante confronto entre PMs e assaltantes em São Gonçalo

Familiares e amigos afirmam que Alan de Souza Nascimento estava saindo do trabalho no momento em que foi baleado. Polícia Civil investiga o caso

Família diz que Alan era inocenteReprodução / Redes sociais

O Dia
Rio - Um homem morreu ao ser baleado durante um confronto entre policiais militares e assaltantes na Rodovia Niterói-Manilha, em São Gonçalo, neste sábado (23). De acordo com a PM, agentes das Rondas Especiais e Controle de Multidões, em apoio ao 7º BPM (São Gonçalo), realizavam uma ação de patrulhamento na região quando foram acionados para um arrastão na via, na altura da comunidade do Boaçu.
Na chegada dos militares, houve um intenso tiroteio envolvendo os criminosos que estavam praticando os assaltos na rodovia. Os bandidos fugiram e, após o confronto, os policiais localizaram Alan de Souza Nascimento baleado. Ele seria levado para o Hospital Estadual Alberto Torres por uma ambulância que passava pela via, mas acabou morrendo antes de chegar à unidade.
O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). Segundo a Polícia Civil, os agentes realizaram perícia e estão colhendo depo
    O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). Segundo a Polícia Civil, os agentes realizaram perícia e estão colhendo depoimentos, além de informações, para entender as circunstâncias da situação.
    Em nota, a PM afirmou que Alan possui anotações criminais por roubo e lesão corporal. No entanto, familiares e amigos publicaram nas redes sociais que o homem estava voltando do trabalho no momento em que foi baleado e não teve qualquer relação com o tiroteio.
    Alan foi sepultado na tarde deste domingo, no Cemitério São Miguel, em São Gonçalo. Durante a cerimônia, as pessoas próximas ao homem protestaram no local, carregando faixas e cartazes com pedidos por justiça.
