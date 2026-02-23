Luíza Marques, ex-mulher de Jonny Monteiro, esteve no IML para reconhecer e liberar o corpo - Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 23/02/2026 09:28

Rio - A Polícia Civil investiga a execução de um homem, ocorrida neste domingo (22), em Bento Ribeiro, na Zona Norte. Jonny Pinto Monteiro foi assassinado a tiros na Rua Carolina Machado.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) foram acionados para verificar um homicídio e encontraram militares do Corpo de Bombeiros, que haviam constatado a morte. Os policiais isolaram a área para perícia.

O caso aconteceu em frente a um mercadinho, próximo à estação de trem do bairro. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a roupa de de Jonny com diversas manchas de sangue. O fato alertou populares, que se reuniram ao redor do cadáver.

Nesta segunda-feira (23), familiares e amigos estiveram no Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro, para o processo de liberação do corpo. A terapeuta Luíza Marques, de 61 anos, ex-companheira de Jonny, contou que uma hipótese considerada indica que ele teria sido vítima de um assalto.

"É o que parece. Ele estava sem o cordão que estava usando. Parece que puxaram o cordão. Nem digo que ele reagiu porque deram um tiro na cabeça", explicou.

Luíza e Jonny estavam separados, mas continuavam casados no papel. No entanto, seguiam sendo amigos. A relação de 30 anos gerou duas filhas. Segundo ela, a vítima trabalhava em uma farmácia fiscalizando pessoas para evitar roubos.

"Uma pessoa que conhecia todo mundo. Todos gostavam dele, tanto que um amigo está aqui acompanhando tudo. Ele era nascido e criado em Bento Ribeiro. Uma pessoa muito querida. Pelo o que a família sabe, ele não tinha desafetos. Foi uma surpresa. Acho que o pior do que receber a notícia foi informar as minhas filhas. Elas viram o pai morto no chão. É muito doído", completou Luíza.

Jayme Monteiro, de 64 anos, irmão de Jonny, contou que ele era uma pessoa extrovertida. "Meu irmão era uma pessoa tranquila, se dava bem com todo mundo. Não sei porque aconteceu isso. Estamos procurando averiguar isso para saber quem foi e porque. Era uma excelente pessoa. Muito família, agarrado com as filhas. Não merecia isso. É uma coisa que ninguém espera. Não desejo para ninguém", disse.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o crime. De acordo com a Civil, diligências estão em andamento para apurar a autoria do assassinato.

O velório de Jonny Pinto Monteiro está marcado para essa terça-feira (24), entre 14h30 e 16h30, no Cemitério Jardim da Saudade de Sulacap, na Zona Oeste. O sepultamento acontece logo em seguida.

Colaboração de Érica Martin