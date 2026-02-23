Investigação foi conduzida pela Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP) - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 23/02/2026 17:36

Rio - O braço direito de Gilson Ingrácio de Souza Junior, o "Juninho Varão", líder da milícia que atua em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, foi preso, nesta segunda-feira (23). O homem é apontado como responsável pela morte de dois irmãos em 2024.

De acordo com a Polícia Civil, agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP) prenderam o homem no apartamento em que ele morava, também em Nova Iguaçu.

O braço direito de "Juninho Varão" foi localizado após trabalho de inteligência e, sem grandes alardes, foi preso. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva por homicídio. No momento da abordagem, ele estava com um veículo clonado e uma arma de fogo ilegal e, devido a isto, também foi autuado em flagrante.

Além disso, de acordo com os agentes, o criminoso é investigado por um ataque contra milicianos rivais, que deixou uma criança de 12 anos morta, em 2023.

