Investigação foi conduzida pela Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP)

Rio - O braço direito de Gilson Ingrácio de Souza Junior, o "Juninho Varão", líder da milícia que atua em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, foi preso, nesta segunda-feira (23). O homem é apontado como responsável pela morte de dois irmãos em 2024.
De acordo com a Polícia Civil, agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP) prenderam o homem no apartamento em que ele morava, também em Nova Iguaçu.
Segundo as investigações, o criminoso matou dois irmãos em junho de 2024, em Seropédica, também na Baixada Fluminense. Junto com dois comparsas, ele invadiu a casa e atirou contra Everton Damião Sá Passos Nascimento Junior, de 18 anos, e Kauã Marinho Nascimento, de 20. O homicídio teria acontecido após o miliciano acreditar que a dupla estava envolvida com um grupo criminoso rival, chefiado por Luiz Antônia da Silva Braga, o "Zinho”.
O braço direito de "Juninho Varão" foi localizado após trabalho de inteligência e, sem grandes alardes, foi preso. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva por homicídio. No momento da abordagem, ele estava com um veículo clonado e uma arma de fogo ilegal e, devido a isto, também foi autuado em flagrante.
Além disso, de acordo com os agentes, o criminoso é investigado por um ataque contra milicianos rivais, que deixou uma criança de 12 anos morta, em 2023.