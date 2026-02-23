Ataque ocorreu no cruzamento entre a Rua Clarimundo de Melo e a Assis Carneiro - Reprodução/WhatsApp

Publicado 23/02/2026 16:57

Rio – Três homens foram executados, na tarde desta segunda-feira (23), em Piedade, na Zona Norte. Dos dois que estavam no interior de um carro, um deles foi identificado como o subtenente da Polícia Militar Isaac Drumond de Azeredo, de 48 anos. Um terceiro, Severino da Silva Souza, passava pelo loco de motocicleta. O triplo homicídio, que ocorreu no cruzamento entre as ruas Clarimundo de Melo, uma das mais movimentadas da região, e Assis Carneiro, foi registrado em imagens.

Veja o vídeo:

Três pessoas são executadas em via movimentada na Piedade



Crédito: Reprodução/redes sociais pic.twitter.com/T55vsxphCo — Jornal O Dia (@jornalodia) February 23, 2026

Pelo vídeo, é possível ter uma dimensão da intensidade do ataque, devido à quantidade de disparos efetuados. As imagens mostraram uma movimentação na esquina onde ocorreu o crime. Já outras imagens que circulam pelas redes sociais mostram o automóvel onde estão dois dos mortos com diversas marcas de tiro.

A Polícia Militar informou que agentes do 3º BPM (Méier) foram acionados para a ocorrência e já encontraram o subtenente - que era lotado no Centro de Educação Física e Desportos e tinha 27 anos de corporação - e as outras duas vítimas sem vida. A equipe isolou a área para o trabalho da perícia.

A região da Piedade tem convivido recentemente com uma série de confrontos entre milicianos e traficantes de diferentes comunidades, como Morro do 18, Caixa d'Água e Fubá. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso.