Rio - Um corpo foi encontrado carbonizado dentro do porta-malas de um carro, na manhã desta segunda-feira (23), em Niterói, na Região Metropolitana.
O veículo, incendiado, estava abandonado em uma área de mata na Estrada do Muriqui Pequeno, no bairro Vila Progresso.
De acordo com a Polícia Civil, a vítima ainda não pôde ser identificada. Agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) foram acionados para a perícia. O corpo foi encaminhado para o IML para ser submetido a exames que possam levar à sua identificação.
