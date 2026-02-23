Motoristas enfrentaram transtornos em Vicente de CarvalhoCarlos Elias/Agência O Dia

Rio - A forte chuva que começou a cair sobre o Rio, no início da tarde desta segunda-feira (23), voltou a castigar a cidade, especialmente nas zonas Norte e Oeste, onde foram registrados os maiores acumulados, além de transtornos como bolsões d’água e alagamentos.
Motoristas enfrentaram transtornos causados pela chuva em Vicente de Carvalho, na Praça Aquidauana - Carlos Elias/Agência O Dia
Uma árvore caiu na Rua General Roca, altura da Rua Guapiara, na Tijuca - Reprodução/X/COR
Bolsão d'água se formou em Bonsucesso, também na Zona Norte - Carlos Elias/Agência O Dia
Bolsão d'água se formou em Bonsucesso, também na Zona Norte - Carlos Elias/Agência O Dia
De acordo com o Centro de Operações Rio, os maiores acumulados de água ocorreram nos seguintes pontos: Avenida Brasil, na altura do Mendanha, em Campo Grande (56,6 mm), Bangu (34 mm), Grande Méier (27,8 mm), Piedade (27,2 mm), Grajaú (21,0 mm), Irajá (18,6 mm), e Tijuca/Muda (6,6 mm).
Além destes bairros, houve impactos em Padre Miguel, Realengo e Deodoro, na Zona Oeste; Taquara, na Zona Sudoeste; Guadalupe, Marechal Hermes, Coelho Neto, Acari, Pavuna, Costa Barros, Parque Colúmbia, Vicente de Carvalho, Brás de Pina, Cordovil, Parada de Lucas, Vigário Geral, Jardim América, Cavalcanti, Del Castilho, Engenho de Dentro, Todos os Santos, Encantado e Engenho Novo, na Zona Norte.
Os núcleos de chuva, que começaram na Zona Norte e migraram para a Zona Oeste no meio da tarde, provocaram a queda de uma árvore sobre a rede elétrica na Rua General Roca, altura da Rua Guapiara, na Tijuca.
Mesmo com uma perda de intensidade em cerca de uma hora, a chuva provocou a paralisação da circulação das linhas de conexão 67 (Campo Grande x Deodoro) e 68 (Bangu x Deodoro) por cerca de duas horas.
Já nos trens, o ramal Santa Cruz ficou por alguns horas operando somente entre as estações Central do Brasil e Deodoro, e no trecho entre Bangu e Santa Cruz, por causa de alagamentos na linha férrea, na altura da estação Realengo.
Ainda segundo o COR, as ocorrências que afetaram o trânsito, fazendo o motorista perder tempo, aconteceram nos seguintes lugares:
Alagamentos

– Rua João Paulo II – Costa Barros
– Rua Jornalista Mário Lisboa, altura da Rua Irmã Gabriela – Pavuna
– Avenida Chrisóstomo Pimentel de Oliveira, altura do Village Pavuna – Pavuna
– Rua General José Faustino – Padre Miguel
– Rua Ibimirim – Costa Barros
– Estrada de Botafogo – Costa Barros
– Avenida Pastor Martin Luther King Junior, altura da Rua Juno – Pavuna

Bolsões d'água

– Estrada do Rio Grande, altura da Transolímpica – Taquara
– Estrada do Quitungo – Brás de Pina
– Rua Balduíno de Aguiar, altura da Rua Parima – Cordovil
– Rua Craveiro de Sá, altura da Rua Cordovil – Brás de Pina
– Rua João Henrique – Cordovil
– Rua Amadeu Amaral – Parada de Lucas
– Rua Marechal José Pessoa – Jardim América
– Rua Rodolfo Chambelland – Jardim América
– Rua Maranhão, altura da Rua Dias da Cruz – Méier
– Rua João Vicente, altura da Faetec – Marechal Hermes
– Avenida Brasil, sentido Zona Oeste, altura do Viaduto de Coelho Neto – Coelho Neto
– Rua Ouseley, altura da Rua Fruhbeck – Coelho Neto
– Rua Guajará, altura do Hospital Ronaldo Gazolla – Acari
– Rua Matricaria – Guadalupe
– Rua Melita – Guadalupe
– Avenida Ildefonso Falcão – Parque Colúmbia
– Rua Professor Carlos Wenceslau, altura do Parque Susana Naspolini – Realengo
– Avenida Brasil, sentido Zona Oeste, altura da Comunidade do Batan – Realengo
– Avenida Brasil, sentido Zona Oeste, altura do Viaduto de Deodoro – Deodoro
– Rua Frei Timóteo, altura da Avenida Brasil – Campo Grande
– Rua José do Patrocínio, altura da Rua Caruaru – Grajaú
– Rua Barão do Bom Retiro, altura da Rua Grajaú – Grajaú
– Rua Júlio Furtado, altura da Rua Caruaru – Grajaú
– Avenida Brasil, sentido Zona Oeste, altura da estação BRT Vigário Geral – Vigário Geral
– Rua Robert Schumann – Jardim América
– Rua Marechal Antônio Souza – Jardim América
– Rua Vinte e Quatro de Maio, altura da Rua Cônego Tobias – Méier
– Rua Vinte e Quatro de Maio, altura da Rua Manuel Miranda – Engenho Novo
– Avenida Amaro Cavalcanti, altura do Hospital Pasteur – Méier
– Rua Dona Claudina, altura da Rua Dias da Cruz – Méier
– Rua Medina, altura da Rua Silva Rabelo – Méier
– Rua Dias da Cruz, sentido Centro, altura do Imperator – Méier
– Rua Intendente Cunha Menezes, altura das ruas Luiz João Cordioli e Magalhães Couto – Méier
– Rua Capitão Sampaio, altura da Avenida Pastor Martin Luther King – Del Castilho
– Avenida Amaro Cavalcanti, altura da Rua Adolfo Bergamini – Engenho de Dentro
– Rua Paulo Silva Araujo, altura da Rua Curupaiti – Todos os Santos
– Rua Dois de Fevereiro, altura da Rua Ana Leonídia – Encantado
– Rua Silva Vale – Cavalcanti
– Avenida Vicente de Carvalho, altura da Praça Aquidauana – Vicente de Carvalho
– Estrada da Água Grande, altura da Rua Ponta Porã – Irajá
– Avenida Brás de Pina, altura da Estrada da Água Grande – Irajá
– Avenida Brasil, sentido Centro, altura do Trevo das Margaridas – Irajá
– Avenida Brasil, sentido Centro, altura do Shopping Jardim Guadalupe – Guadalupe
– Rua Matiola – Guadalupe
– Rua Netuno, altura da Rua Mercúrio – Pavuna
– Rua Mercúrio, altura da Avenida Coronel Phidias Távora – Pavuna
– Rua Herculano Pinheiro, altura da Rua Rio do Pires – Pavuna
– Estrada da Água Branca, altura da Rua Petrópolis – Realengo
– Rua Bernardo de Vasconcelos, altura da Rua do Imperador – Realengo
– Rua Figueiredo Camargo, altura da Rua Sidnei – Bangu
– Avenida Brasil, sentido Zona Oeste, altura da Avenida Doutora Maria Estrela – Bangu
– Avenida Brasil, sentido Centro, altura da Estrada da Cancela Preta – Padre Miguel
– Estrada do Mendanha, sentido Avenida Brasil, altura da Rua Guandu Mirim – Campo Grande
– Estrada do Tingui, altura da Rua Leopoldo Del Valle – Campo Grande
– Estrada Rio-São Paulo, altura da Rua William Modesto – Campo Grande
– Estrada do Campinho, altura da Estrada do Tingui – Campo Grande

Lâminas d'água

– Avenida Brasil, sentido Centro, altura do Trevo das Margaridas – Irajá
– Avenida Dom Helder Câmara, sentido Benfica, altura do Supermercado Guanabara – Piedade
– Rua Manoel Vitorino, altura do Parque Piedade – Piedade

O sistema Alerta Rio divulgou que novos núcleos podem se formar sobre a cidade até o fim do dia. A previsão para as próximas horas é de céu nublado com pancadas isoladas de chuva moderada.