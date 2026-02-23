Motoristas enfrentaram transtornos em Vicente de CarvalhoCarlos Elias/Agência O Dia
– Rua João Paulo II – Costa Barros
– Rua Jornalista Mário Lisboa, altura da Rua Irmã Gabriela – Pavuna
– Avenida Chrisóstomo Pimentel de Oliveira, altura do Village Pavuna – Pavuna
– Rua General José Faustino – Padre Miguel
– Rua Ibimirim – Costa Barros
– Estrada de Botafogo – Costa Barros
– Avenida Pastor Martin Luther King Junior, altura da Rua Juno – Pavuna
Bolsões d'água
– Estrada do Rio Grande, altura da Transolímpica – Taquara
– Estrada do Quitungo – Brás de Pina
– Rua Balduíno de Aguiar, altura da Rua Parima – Cordovil
– Rua Craveiro de Sá, altura da Rua Cordovil – Brás de Pina
– Rua João Henrique – Cordovil
– Rua Amadeu Amaral – Parada de Lucas
– Rua Marechal José Pessoa – Jardim América
– Rua Rodolfo Chambelland – Jardim América
– Rua Maranhão, altura da Rua Dias da Cruz – Méier
– Rua João Vicente, altura da Faetec – Marechal Hermes
– Avenida Brasil, sentido Zona Oeste, altura do Viaduto de Coelho Neto – Coelho Neto
– Rua Ouseley, altura da Rua Fruhbeck – Coelho Neto
– Rua Guajará, altura do Hospital Ronaldo Gazolla – Acari
– Rua Matricaria – Guadalupe
– Rua Melita – Guadalupe
– Avenida Ildefonso Falcão – Parque Colúmbia
– Rua Professor Carlos Wenceslau, altura do Parque Susana Naspolini – Realengo
– Avenida Brasil, sentido Zona Oeste, altura da Comunidade do Batan – Realengo
– Avenida Brasil, sentido Zona Oeste, altura do Viaduto de Deodoro – Deodoro
– Rua Frei Timóteo, altura da Avenida Brasil – Campo Grande
– Rua José do Patrocínio, altura da Rua Caruaru – Grajaú
– Rua Barão do Bom Retiro, altura da Rua Grajaú – Grajaú
– Rua Júlio Furtado, altura da Rua Caruaru – Grajaú
– Avenida Brasil, sentido Zona Oeste, altura da estação BRT Vigário Geral – Vigário Geral
– Rua Robert Schumann – Jardim América
– Rua Marechal Antônio Souza – Jardim América
– Rua Vinte e Quatro de Maio, altura da Rua Cônego Tobias – Méier
– Rua Vinte e Quatro de Maio, altura da Rua Manuel Miranda – Engenho Novo
– Avenida Amaro Cavalcanti, altura do Hospital Pasteur – Méier
– Rua Dona Claudina, altura da Rua Dias da Cruz – Méier
– Rua Medina, altura da Rua Silva Rabelo – Méier
– Rua Dias da Cruz, sentido Centro, altura do Imperator – Méier
– Rua Intendente Cunha Menezes, altura das ruas Luiz João Cordioli e Magalhães Couto – Méier
– Rua Capitão Sampaio, altura da Avenida Pastor Martin Luther King – Del Castilho
– Avenida Amaro Cavalcanti, altura da Rua Adolfo Bergamini – Engenho de Dentro
– Rua Paulo Silva Araujo, altura da Rua Curupaiti – Todos os Santos
– Rua Dois de Fevereiro, altura da Rua Ana Leonídia – Encantado
– Rua Silva Vale – Cavalcanti
– Avenida Vicente de Carvalho, altura da Praça Aquidauana – Vicente de Carvalho
– Estrada da Água Grande, altura da Rua Ponta Porã – Irajá
– Avenida Brás de Pina, altura da Estrada da Água Grande – Irajá
– Avenida Brasil, sentido Centro, altura do Trevo das Margaridas – Irajá
– Avenida Brasil, sentido Centro, altura do Shopping Jardim Guadalupe – Guadalupe
– Rua Matiola – Guadalupe
– Rua Netuno, altura da Rua Mercúrio – Pavuna
– Rua Mercúrio, altura da Avenida Coronel Phidias Távora – Pavuna
– Rua Herculano Pinheiro, altura da Rua Rio do Pires – Pavuna
– Estrada da Água Branca, altura da Rua Petrópolis – Realengo
– Rua Bernardo de Vasconcelos, altura da Rua do Imperador – Realengo
– Rua Figueiredo Camargo, altura da Rua Sidnei – Bangu
– Avenida Brasil, sentido Zona Oeste, altura da Avenida Doutora Maria Estrela – Bangu
– Avenida Brasil, sentido Centro, altura da Estrada da Cancela Preta – Padre Miguel
– Estrada do Mendanha, sentido Avenida Brasil, altura da Rua Guandu Mirim – Campo Grande
– Estrada do Tingui, altura da Rua Leopoldo Del Valle – Campo Grande
– Estrada Rio-São Paulo, altura da Rua William Modesto – Campo Grande
– Estrada do Campinho, altura da Estrada do Tingui – Campo Grande
Lâminas d'água
– Avenida Brasil, sentido Centro, altura do Trevo das Margaridas – Irajá
– Avenida Dom Helder Câmara, sentido Benfica, altura do Supermercado Guanabara – Piedade
– Rua Manoel Vitorino, altura do Parque Piedade – Piedade
O sistema Alerta Rio divulgou que novos núcleos podem se formar sobre a cidade até o fim do dia. A previsão para as próximas horas é de céu nublado com pancadas isoladas de chuva moderada.
