Suspeitos roubaram dois celulares das turistas - Divulgação

Suspeitos roubaram dois celulares das turistas Divulgação

Publicado 23/02/2026 15:27

Rio - Dois homens foram presos e um adolescente de 17 anos apreendido na noite de domingo (22) após assaltarem dois turistas alemães no Largo da Carioca, no Centro. O grupo utilizou uma tesoura para render as vítimas e levar dois celulares.



De acordo com a Guarda Municipal, uma equipe patrulhava a Cinelândia quando foi acionada pelos estrangeiros. Como as vítimas não falavam português, os guardas precisaram utilizar o auxílio de um tradutor on line para entender os detalhes do crime.

Os suspeitos foram localizados por policiais militares do 5º BPM na Rua da Assembleia. No entanto, os aparelhos das vítimas não haviam sido encontrados.



A solução do caso veio, mais uma vez, através da tecnologia. Uma das turistas forneceu a senha do seu aparelho e foi possível, graças ao sistema de rastreamento, identificar que o sinal vinha de um canteiro de obras, onde o celular estava escondido.



Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Apoio ao Turista (Deat). Os dois adultos foram autuados por roubo e corrupção de menores.