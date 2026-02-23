Suspeitos roubaram dois celulares das turistas Divulgação
De acordo com a Guarda Municipal, uma equipe patrulhava a Cinelândia quando foi acionada pelos estrangeiros. Como as vítimas não falavam português, os guardas precisaram utilizar o auxílio de um tradutor on line para entender os detalhes do crime.
A solução do caso veio, mais uma vez, através da tecnologia. Uma das turistas forneceu a senha do seu aparelho e foi possível, graças ao sistema de rastreamento, identificar que o sinal vinha de um canteiro de obras, onde o celular estava escondido.
Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Apoio ao Turista (Deat). Os dois adultos foram autuados por roubo e corrupção de menores.
