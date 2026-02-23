Fluxo de turistas impulsionou o setor hoteleiro nacional - Fred Vidal

Publicado 23/02/2026 20:15

O Rio de Janeiro começou o ano de 2026 registrando um expressivo número no setor do turismo. De acordo com os dados da Embratur, do Ministério do Turismo e da Polícia Federal, no primeiro mês do ano, o estado recebeu 289.255 turistas estrangeiros, consolidando-se como uma das principais portas de entrada do país.



O volume representa crescimento de 17% em relação ao mesmo período de 2025, quando 240.151 visitantes de fora do país desembarcaram em território fluminense, confirmando o aquecimento do turismo já no primeiro mês do ano.



Os argentinos lideram a lista: a presença de turistas no estado saltou de 100.050 visitantes em janeiro de 2025 para 138.951 em 2026, um aumento de 38,8%. Outros vizinhos sul-americanos também mantiveram presença, com o Chile enviando 50.718 turistas (+ 3,69%) e o Uruguai, 10.461 (+1,06%).

Para além das fronteiras do continente, o Rio viu florescer o interesse de outros mercados. Saltando de 17.875 para 23.703 visitantes, os EUA apresentara uma expansão de 24,5%. No mercado europeu, a França se destaca com o envio de 6.571 turistas ao estado, uma alta de 19,1% comparado ao janeiro anterior.



"Esse crescimento reflete o sucesso das estratégias de promoção do destino no exterior somado à ampliação da conectividade aérea. O Rio está no centro das atenções de mercados altamente competitivos e imprime mais uma vez a força para atrair visitantes de todo o planeta”, disse o presidente da Embratur, Marcelo Freixo.



Dados nacionais



O Brasil iniciou este ano com grande volume de visitantes estrangeiros. Somente em janeiro de 2026, mais de 1,4 milhão (1.401.476) turistas internacionais visitaram o país. A procura pelos destinos brasileiros registrou crescimento expressivo em mercados de alta competitividade, com destaque para países como China, Colômbia, Peru, Portugal, México, Espanha e França.



Os sul-americanos se mantêm entre os países que enviam maior número de turistas ao Brasil. Argentina lidera a lista com 741.827 visitantes, seguida por Paraguai (112.698), Chile (112.673) e Uruguai (79.055). Completam o ranking dos dez maiores emissores de turistas, Estados Unidos (56.891), Portugal (28.678), Alemanha (21.446), França (20.337), Itália (18.595) e Reino Unido (18.245).