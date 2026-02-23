Ônibus do BRT é tomado por chamas na Avenida das Américas, nesta segunda-feira (23) - Reprodução/Redes sociais

Publicado 23/02/2026 20:15 | Atualizado 23/02/2026 20:17

Rio - Um ônibus articulado do BRT ficou completamente destruído após pegar fogo na noite desta segunda-feira (23), na Avenida das Américas, na Zona Sudoeste do Rio. Veja vídeo abaixo. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta das 19h e atuaram no local para conter as chamas. O motorista que conduzia o veículo e os passageiros conseguiram sair a tempo e não houve feridos. Testemunhas dizem que houve correria.

Segundo o Centro de Operações Rio, a ocorrência foi registrada na altura da estação Interlagos do BRT, no sentido Santa Cruz. Por causa do incêndio, houve reflexos no trânsito na altura da estação Riomar, e a pista central da via foi interditada. A orientação aos motoristas é usar a Avenida Lúcio Costa como rota alternativa. No sentido São Conrado, as condições de tráfego pela Avenida das Américas permanecem boas.



Imagens gravadas por populares mostram o articulado sendo rapidamente tomado pelas chamas. Confira:

BRT pegando fogo na Avenida Das Américas altura do condomínio Pedra de Itaúna na Barra da Tijuca. pic.twitter.com/O4g0B8gq09 — Plantão Baixada RJ (@plantaobaixadaa) February 23, 2026

De acordo com a Mobi-Rio, uma pane provocou um incêndio. "Todos os passageiros foram retirados e não houve feridos. O fogo começou em um dos pneus, houve tentativa de contenção, mas o fogo não foi extinto. A perícia determinará a causa do incêndio", disse a concessionária por meio de nota.