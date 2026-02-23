Rapper Oruam foi preso por atacar policiais - Reprodução / Instagram

Rapper Oruam foi preso por atacar policiaisReprodução / Instagram

Publicado 23/02/2026 21:27

Rio – A audiência de instrução e julgamento do processo no qual Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, o rapper Oruam, é acusado de duas tentativas de homicídio , dentre outros crimes, foi remarcada para o próximo dia 30 de março, às 11h. A juíza Tula Corrêa de Mello, titular da 3ª Vara Criminal, acolheu a solicitação das defesas, que solicitaram o adiamento por causa da ausência de uma das vítimas, o delegado Moysés Santana Gomes.

Na decisão, a magistrada citou o artigo 400 do Código de Processo Penal, segundo o qual, “a oitiva das vítimas deverá preceder as demais testemunhas”. Além do cantor, também respondem no processo, William Matheus Vianna Rodrigues, Pablo Ricardo de Paula Silva e Victor Hugo Vieira dos Santos.

Ele vinha respondendo em liberdade até o início deste mês, quando teve a prisão preventiva novamente decretada por descumprimento de medidas cautelares

O cantor, considerado foragido da Justiça atualmente, também já foi indiciado por tráfico de drogas, associação ao tráfico, dano ao patrimônio público, desacato, lesão corporal, ameaça e resistência qualificada. Além de ser denunciado por corrupção ativa e por dirigir de forma perigosa com a habilitação suspensa.

Relembre episódio que levou à prisão

A corporação afirma que, no momento da prisão do adolescente, Oruam e mais oito pessoas surgiram na varanda, xingaram e atacaram os agentes com pedras, ferindo um dos policiais. Em seguida, eles desceram e continuaram proferindo insultos e ameaças contra a equipe.

Na ocasião, ele chegou a ser autuado em flagrante por desacato, resistência qualificada, lesão corporal, ameaça, dano e associação para o tráfico, mas fugiu do local e foi para o Complexo da Penha, na Zona Norte.

Em 22 de julho, a Justiça do Rio expediu um mandado de prisão contra ele. No mesmo dia, Oruam se entregou. Em seguida, deu entrada na Penitenciária Dr. Serrano Neves, no Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste, onde ficou até setembro.

Oruam é filho de Marcinho VP, um dos chefes do Comando Vermelho (CV), preso desde 1996, e sobrinho de Elias Pereira da Silva, o "Elias Maluco", responsável pelo assassinato do jornalista Tim Lopes, em 2002.