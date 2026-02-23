Bairro Venda Velha ficou inundado após fortes chuvas em São João de MeritiReprodução/Redes sociais
De acordo com o Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil, a região mais afetada foi o bairro Venda Velha. Em apenas 24 horas, o acumulado de chuva chegou a 105,4 mm, provocando alagamentos em diversos pontos da cidade. A Prefeitura de São João de Meriti informou, por volta das 15h, que o município entrou no nível 5, classificação que indica alerta máximo.
Rio de Janeiro:— FERNANDO (@propriofernando) February 23, 2026
São João de Meriti, moradores perderam tudo.@metsul @GovRJ pic.twitter.com/NWkBisPrcD
"As equipes da Prefeitura seguem mobilizadas, prestando assistência às famílias afetadas", informou a administração municipal.
