Bairro Venda Velha ficou inundado após fortes chuvas em São João de Meriti - Reprodução/Redes sociais

Bairro Venda Velha ficou inundado após fortes chuvas em São João de MeritiReprodução/Redes sociais

Publicado 23/02/2026 21:22

Rio - Uma moradora de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, morreu afogada após as fortes chuvas que atingiram o município na tarde desta segunda-feira (23). A idosa, de 85 anos, estava dentro de casa, na Rua Piauí, no Morro Santa Helena (Centro), quando a água invadiu a residência. Por estar debilitada, a vítima não conseguiu sair a tempo. Segundo a prefeitura, cerca de 600 pessoas estão desalojadas em razão dos impactos provocados pelo temporal.



De acordo com o Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil, a região mais afetada foi o bairro Venda Velha. Em apenas 24 horas, o acumulado de chuva chegou a 105,4 mm, provocando alagamentos em diversos pontos da cidade. A Prefeitura de São João de Meriti informou, por volta das 15h, que o município entrou no nível 5, classificação que indica alerta máximo.

Vídeos gravados por moradores mostram o nível da alta na tarde desta segunda-feira (23).

Rio de Janeiro:



São João de Meriti, moradores perderam tudo.@metsul @GovRJ pic.twitter.com/NWkBisPrcD — F‌ERNANDO ‌‌ (@propriofernando) February 23, 2026

"As equipes da Prefeitura seguem mobilizadas, prestando assistência às famílias afetadas", informou a administração municipal. "As equipes da Prefeitura seguem mobilizadas, prestando assistência às famílias afetadas", informou a administração municipal.





