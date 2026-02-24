Policiais militares realizam operação nos complexos da Pedreira e Chapadão, na Zona Norte - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 24/02/2026 07:52

Rio - Cerca de 200 policiais militares realizam uma operação, nesta terça-feira (24), nos complexos da Pedreira e Chapadão, Zona Norte. O objetivo é combater a guerra entre o Terceiro Comando Puro e o Comando Vermelho, além de coibir roubos de veículos e de cargas na região. Até o momento, quatro homens foram encaminhados para uma delegacia, entre eles um com mandado de prisão em aberto.

De acordo com a Polícia Militar, as equipes buscam conter confrontos entre criminosos rivais, restabelecer a ordem e garantir mais segurança aos moradores. O TCP domina o Complexo da Pedreira. Já o CV controla o Chapadão. As facções constantemente entram em disputa pelo controle de comunidades, causando medo e tensão na população local.

Ambos os complexos são um conjunto de comunidades entre os bairros Costa Barros, Pavuna, Guadalupe, Barros Filho, Anchieta e Ricardo de Albuquerque.

A PM afirmou que o reforço do policiamento ostensivo e das incursões táticas desarticula estruturas logísticas usadas por criminosos para armazenamento e circulação de bens ilícitos.

Entre os locais em que os policiais atuam, estão as comunidades Quitanda e Lagartixa, ambas na Pedreira. Uma pistola, drogas, um caderno de anotações e três rádios comunicadores foram apreendidos.

A operação é coordenada pelo 2º Comando de Policiamento de Área, com emprego do 41º BPM (Irajá), 18º BPM (Jacarepaguá) 9º BPM (Rocha Miranda) e do 14º BPM (Bangu).



Também participam equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), do Batalhão de Polícia de Choque (BPCHq), do Batalhão Tático de Motociclistas (BTM) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC), com atuação estratégica em pontos sensíveis mapeados pelo setor de inteligência da Corporação.



A ação causou impacto na rede municipal de saúde. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), uma unidade de Atenção Primária suspendeu o início do funcionamento e avalia a possibilidade de abertura nas próximas horas. Uma outra unidade mantém o atendimento, porém as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas.