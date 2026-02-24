Gabriel Trindade da Silva morreu baleado em Queimados - Reprodução / Redes sociais

Gabriel Trindade da Silva morreu baleado em QueimadosReprodução / Redes sociais

Publicado 24/02/2026 10:41

Rio – O homem acusado de matar Gabriel Trindade da Silva, 25, em um bar no bairro Pacaembu, em Queimados, na Baixada Fluminense, foi preso por policiais civis da Delegacia de Homicídios da região nesta segunda-feira (23).



Segundo as investigações, o crime ocorreu na noite deste domingo (22). Na ocasião, o criminoso se envolveu em uma briga no estabelecimento e foi retirado por frequentadores. Pouco depois, Gabriel, que também estava no local, chutou o veículo dele, que reagiu dando tiros. A vítima morreu na hora.



Após o episódio, a polícia pediu a prisão preventiva do autor dos disparos e começou a procurá-lo. Ele foi encontrado 24h depois, em uma área de mata, depois do cerco tático. O homem, que não teve a identidade divulgada, tinha passagens por porte ilegal de arma de fogo, e já chegou a se apresentar falsamente como um policial civil. Ele permanece na 55ª DP (Queimados).



De acordo com a mãe da vítima, Gabriel apareceu para proteger um amigo da briga: “Meu filho se foi como um herói, só separando um amigo da briga. Muito triste”, comentou em suas redes sociais. Em resposta, dezenas de comentários expressaram solidariedade e preces: "Era um garoto que fazia todos rirem", "Que Deus conforte o coração da família, nesse momento de dor".



Amigos e familiares também usaram as redes para lamentaram a morte do jovem, que trabalhava vendendo milho na praia e cuidando de crianças. O Apolo Futebol Clube de Queimados, do qual Gabriel fazia parte, publicou uma nota de pesar, destacando Gabriel como um jovem dedicado e querido pela comunidade.

O corpo de Gabriel foi sepultado no fim de semana no Cemitério da Jaqueira.

