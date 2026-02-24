O caso aconteceu na porta da casa da vítima, na Rua Sebastião Bretas Farinelle, em Magalhães Bastos, Zona Oeste Rio. Na ocasião, imagens de câmeras de segurança flagraram o executor descendo de um carro e atirando em direção à vítima, no momento em que ela entrava no próprio veículo com os filhos.
Segundo as investigações da 31ª DP (Ricardo de Albuquerque), o mandante do crime é o agiota Diogo da Silva Marques. Dois dias antes da ação, ele teria ameaçado a vítima por causa de uma dívida. Em mensagens, afirmou que, se o pagamento não fosse feito até determinado horário, seria a última vez que faria a cobrança pelo celular. Ele foi preso dois dias após o ataque, nos estúdios da “TV Globo”, em Jacarepaguá, na Zona Oeste, onde trabalhava como assistente de fotografia.
Contra o autor dos disparos, os agentes cumpriram um mandado de prisão preventiva pela morte da produtora e mais dois mandados em aberto por outros homicídios. Ele também possui anotação criminal por roubo.
A ação faz parte da “Operação Espoliador”, que tem o objetivo de cumprir centenas de mandados de prisão contra envolvidos em diversos crimes, como roubo, latrocínio e receptação.
