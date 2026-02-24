A cidade do Rio ganhou mais uma secretaria. O decreto do prefeito Eduardo Paes foi publicado, nesta terça-feira (24), no Diário Oficial do Município. A partir de agora, a nova Secretaria Especial de Segurança Urbana passa a ser responsável pela coordenação da Força Municipal.
Com a mudança, a Força Municipal deixa de estar vinculada diretamente à Guarda Municipal e passa a responder à secretaria recém-criada. Para chefiar o órgão, Paes nomeou o delegado Brenno Carnevale, que ocupava o cargo de diretor-geral da então divisão de elite da GM.
Ele assume a função com a atribuição de estruturar e consolidar o modelo de atuação. Também foram escolhidos Aimée De La Torre, que assume como diretora-geral, e William França, designado coordenador de Operações da Força Municipal.
Agentes temporários ficarão restritos a funções administrativas. A medida atende a apontamentos feitos pela Polícia Federal, que indicou falhas como a atuação de temporários em ações de policiamento e a falta de clareza na cadeia de comando.
