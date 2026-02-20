Forma Municipal tem atuação focada em coibir roubos e furtos em locais públicos - Érica martin/Agência O Dia

Forma Municipal tem atuação focada em coibir roubos e furtos em locais públicosÉrica martin/Agência O Dia

Publicado 20/02/2026 10:46

Rio - A estrutura da Força Municipal, divisão de elite da Guarda Municipal, passará por mudanças após a publicação de um decreto no Diário Oficial desta sexta-feira (20). No texto, o prefeito Eduardo Paes esclarece que o porte de arma de fogo será restrito a agentes concursados e servidores efetivos, enquanto os guardas temporários irão atuar exclusivamente em funções administrativas.



A medida ocorre após a Polícia Federal negar o pedido da Prefeitura do Rio para o porte de armas para todos os integrantes da Força Municipal.

Ou seja, o uso de arma de fogo, inclusive no policiamento ostensivo, preventivo ou comunitário, será exclusivo de guardas efetivos aprovados em processo seletivo interno.



A divisão de elite foi criada com atuação focada em coibir roubos e furtos em locais públicos, em complemento com as polícias Militar e Civil na cidade. O comandante da insitituição é o delegado Brenno Carnevale, ex-secretário de Ordem Pública.

