Mulher foi encaminhada à 93ª DP (Volta Redonda) Reprodução / Segurança Presente

Publicado 24/02/2026 11:51

Rio – Agentes do Segurança Presente prenderam uma mulher, de 35 anos, por receptação e furto de um celular e um notebook, nesta terça-feira (23), no Aterrado, em Volta Redonda, Sul Fluminense. Os aparelhos, que pertenciam à Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal (SPDA), foram devolvidos.



De acordo com o Governo do Estado, a equipe recebeu uma denúncia da repartição informando que um homem teria furtado um celular e três notebooks. O rastreamento por GPS indicava a localização de um dos aparelhos em um condomínio na Avenida da Integração.



Com as informações, os guardas se dirigiram até o endereço e lá, encontraram a mulher com o celular. Ela admitiu que recebeu R$ 100 pelo crime e o aparelho, por meio de um terceiro envolvido. Os outros dois suspeitos, assim como os dois computadores, no entanto, ainda não foram encontrados.



A detida, que não teve a identidade divulgada, permanece presa na 93ª DP (Volta Redonda).