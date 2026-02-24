Imóveis da Favela do Metrô, no Maracanã, foram demolidos após desabarem - Érica Martin / Agência O Dia

Imóveis da Favela do Metrô, no Maracanã, foram demolidos após desabaremÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 24/02/2026 14:45

Rio - Depois de 21 dias de internação, a menina de 7 anos que ficou presa nos escombros do desabamento na Favela do Metrô, no Maracanã, Zona Norte, no início do mês , recebeu alta, nesta segunda-feira (23). A criança, que estava no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, acabou soterrada junto com a mãe, Michele Martins, de 40 anos, que não resistiu e morreu no local.

fotogaleria