Caso está sendo investigado pela Deam do CentroReprodução / Google Street View

Publicado 24/02/2026 13:42

Rio - A Polícia Civil investiga uma denúncia de estupro contra uma idosa de 71 anos dentre de um ônibus no Centro do Rio, na noite de domingo (22). Em nota, a corporação informou que a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) da área encaminhou a vítima para exame de corpo de delito e solicitou câmeras de segurança para apurar o caso.

A idosa contou ao "RJTV", da TV Globo, que embarcou em um ônibus da Linha 383 (Realengo x Praça da Bandeira) por volta das 20h30 e, ao ser perguntada, contou ao motorista que saltaria no ponto final. Durante o trajeto, os dois ficaram sozinhos no coletivo e o suspeito passou a afirmar que precisaria conversar com ela.

Ainda de acordo com o relato da passageira, ela pediu para que o motorista parasse o ônibus na altura do Instituto Nacional do Câncer (Inca), mas ele não obedeceu e seguiu até até um ponto no Centro. Ao fim do trajeto, ele teria apagado as luzes do veículo e estuprado a idosa.

A vítima também contou que disse ao suspeito que o marido dela estaria esperando a chegada do ônibus e veria o crime, mas isso não impediu o estupro. Incentivada pelas filhas, ela foi à Deam do Centro para registrar a ocorrência.