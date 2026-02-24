Douglas Ruas - Divulgação

Publicado 24/02/2026 16:01

Em uma reunião realizada em Brasília, lideranças do Partido Liberal (PL) no Rio de Janeiro selaram o apoio ao nome de Douglas Ruas como candidato da legenda ao governo estadual nas eleições de 2026. O encontro teve a participação de figuras centrais da sigla, como o senador Flávio Bolsonaro, o governador Cláudio Castro e o deputado Altineu Côrtes, que debateram os caminhos do partido para a sucessão no Palácio Guanabara.

Ruas, que atualmente exerce o cargo de secretário estadual das Cidades e é filho do prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, foi confirmado como a escolha principal do PL para enfrentar o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), na corrida ao governo. A definição vem após semanas de articulações internas e disputa entre nomes cogitados dentro da legenda.

O objetivo dos líderes do PL é fortalecer o palanque bolsonarista no estado, considerado um dos redutos eleitorais estratégicos para a campanha presidencial da sigla. A expectativa é de que Ruas dispute o cargo já com um forte apoio político e eleitoral.

Além disso, o grupo discutiu os planos de sucessão caso o atual governador Cláudio Castro deixe o cargo para concorrer ao Senado ainda este ano. Essa movimentação faz parte de uma estratégia mais ampla para reorganizar a base política do PL no estado e manter sua influência em cargos importantes mesmo após as eleições.