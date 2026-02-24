Fiscal morto em Bento Ribeiro é sepultado no Cemitério Jardim da Saudade de Sulacap - Carlos Elias / Agência O Dia

Fiscal morto em Bento Ribeiro é sepultado no Cemitério Jardim da Saudade de SulacapCarlos Elias / Agência O Dia

Publicado 24/02/2026 17:33

Rio - Amigos e familiares se despediram na tarde desta terça-feira (24) do fiscal Jonny Pinto Monteiro, assassinado a tiros na Rua Carolina Machado, em Bento Ribeiro , na Zona Norte. O velório e sepultamento aconteceram no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste.

Jonny foi morto no último domingo (22) em frente a um mercadinho, próximo à estação de trem do bairro. O homicídio é investigado pela Polícia Civil.



Imagens, que circulam nas redes sociais, mostram a roupa de Jonny com diversas manchas de sangue. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) foram acionados para verificar um homicídio e encontraram militares do Corpo de Bombeiros, que haviam constatado a morte.



Nesta segunda-feira (23), o irmão do fiscal esteve no Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro, para a liberação do corpo e falou sobre a personalidade de Jonny. "Meu irmão era uma pessoa tranquila, se dava bem com todo mundo. Não sei porque aconteceu isso”, lamentou Jayme Monteiro, de 64 anos,.



Ex-mulher de Jonny, Luíza Marques, de 61 anos, acredita que ele teria sido vítima de um assalto. "É o que parece. Ele estava sem o cordão que estava usando. Parece que puxaram o cordão. Nem digo que ele reagiu porque deram um tiro na cabeça", explicou.

Jonny Pinto Monteiro deixa duas filhas.