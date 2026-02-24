O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) - Reprodução

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG)Reprodução

Publicado 24/02/2026 18:02

Apontado como um dos responsáveis pelo tribunal do tráfico da comunidade da Favelinha, em Tribobó, São Gonçalo, na Região Metropolitana, Brenner S. M., conhecido como 'Bembem', foi preso na manhã desta terça-feira (24) por policiais civis da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). Contra ele, foi cumprido mandado de prisão por homicídio qualificado. O criminoso foi encontrado no bairro do Capote com uma motocicleta roubada e também acabou autuado em flagrante por receptação.



O traficante passou a ser investigado pela DHNSG em outubro do ano passado, após o desaparecimento de cinco moradores da Nova Grécia. Dois deles, Davi Mendonça Schinke e Kaio Luiz da Silva Oliveira, sumiram na madrugada do dia 17 de outubro. Dias depois, dois corpos foram encontrados carbonizados em um dos acessos à comunidade da Palmeira, no bairro Fonseca, em Niterói. Segundo a polícia, as vítimas seriam Davi e Kaio. Os outros três desaparecidos ainda não foram identificados.



Os agentes da DH apuraram que Bembem é apontado como gerente do tráfico de drogas na comunidade conhecida como Favelinha, em Tribobó, e teria participação direta no desaparecimento e morte dos cinco jovens. A principal linha de investigação indica que traficantes da Palmeira teriam ido até a Nova Grécia, onde capturaram pelo menos cinco pessoas, que teriam sido levadas para um 'tribunal do tráfico'. No dia seguinte ao julgamento criminoso, dois corpos carbonizados foram localizados.



A mãe de um dos jovens relatou que o filho saiu de casa de moto acompanhado de um amigo e não retornou.



"A única coisa que a gente sabe é que pegaram ele e o amigo, colocaram os dois dentro de um carro preto e eles sumiram. Desde esse dia, não tive mais notícia nenhuma", afirmou uma pessoa conhecida de uma das vítimas



Ainda conforme a investigação, a motocicleta de uma das vítimas teria sido utilizada em roubos nos bairros Itaipu, na Região Oceânica de Niterói, e no Raul Veiga, em São Gonçalo, após o desaparecimento do proprietário. O veículo foi apreendido.



Esta é a terceira prisão relacionada ao caso. Outros dois traficantes já tinham sido presos pela DH, entre eles Carlos Vinícius L. da S., conhecido como 'Cabeça do Sabão' indicado como uma das lideranças da facção Comando Vermelho nas comunidades do Sabão, Santo Cristo, Palmeira e Nova Grécia.



Segundo a Polícia Civil, Carlos já estava custodiado em um presídio federal e passou a responder pelos homicídios investigados.



As investigações seguem em andamento. A conclusão do caso depende dos laudos periciais e da confirmação oficial da identidade dos corpos.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares sob a supervisão de Flávio Almeida