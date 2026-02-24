Homem furtou extintor de incêndio em estação de BRT em Curicica, na Zona Sudoeste - Divulgação

Publicado 24/02/2026 18:01 | Atualizado 24/02/2026 18:09

Rio - Uma câmera de segurança do BRT flagrou o momento em que um homem, de 36 anos, furtou um extintor de incêndio da estação Arroio Pavuna, em Curicica, na Zona Sudoeste. O crime aconteceu por volta das 16h de segunda-feira (23). O suspeito acabou preso por agentes do BRT Seguro horas depois, mas já estava sem o equipamento furtado.

Nas imagens, é possível ver que ele agiu sozinho. No início do vídeo, o homem aparece arrastando uma mesa de plástico branca e passando o objeto por baixo da catraca. Em seguida, rompe o lacre da caixa de proteção do extintor, retira o cilindro, coloca-o sobre a mesa e deixa a estação tranquilamente. Toda a ação dura menos de um minuto.

Veja o vídeo:

Câmera de segurança flagra momento que homem furta extintor de incêndio da estação do BRT Arroio Pavuna, em Curicica, na Zona Sudoeste do Rio



Segundo a Mobi-Rio, concessionária que administra o serviço, a ação foi flagrada pela equipe de monitoramento da empresa, através das câmeras de segurança. "Imediatamente, a equipe do BRT Seguro foi acionada", informou a Mobi-Rio.

O criminoso foi encaminhado para a 32ª DP (Curicica).