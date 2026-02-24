Secretaria de Transporte identifica mais de 18 mil casos de declaração de renda abaixo do valor real no BUI - Divulgação

Publicado 24/02/2026 18:41

Rio - A Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana (Setram), com apoio da Riocard Mais, identificou 18.517 casos de declaração de renda com valor abaixo do real daquele informado pelos beneficiários do Bilhete Único Intermunicipal (BUI). Os responsáveis já foram notificados e precisam retificar declaração para evitar suspensão.

O benefício é direcionado a quem tem renda mensal de até R$ 3.205,20. Após uma análise rigorosa da pasta, com base nos dados atualmente registrados no sistema, foram identificadas diversas inconsistências em declarações de renda encaminhadas por empresas responsáveis pelo cadastramento de seus funcionários para a obtenção do benefício. O primeiro levantamento indicou incompatibilidade dos valores informados em comparação com a realidade de mercado, alguns deles em valores totalmente irrisórios.



Em outros casos, também foram realizadas comparações entre a renda declarada pelos beneficiários e a remuneração recebida oficialmente, a partir de registros públicos consultados durante a análise. Quem informou valores abaixo da renda real foi identificado e teve o benefício suspenso temporariamente.



"A veracidade das informações prestadas é fundamental para garantir que o Bilhete Único Intermunicipal cumpra seu papel social e beneficie, de fato, quem tem direito. A Setram atua de forma permanente no controle e na fiscalização do programa, cruzando dados e acompanhando os cadastros para assegurar o uso correto dos recursos públicos. Quando há informações inconsistentes ou inverídicas, o benefício é suspenso até a regularização, porque nosso compromisso é com a transparência, a justiça social e o respeito à legislação que rege o BUI", destacou a secretária Priscila Sakalem.



A pasta alerta que a prática de informar renda com valores extremamente baixos, incompatíveis com a profissão indicada, compromete a confiabilidade dos dados registrados pelas empresas e gera indevida concessão do benefício, em clara violação às normas estabelecidas. Quase 4 mil contratantes foram identificados e avisados individualmente sobre a necessidade de atualização da renda declarada no prazo máximo de 20 dias.



Caso o procedimento não seja realizado, o BUI dos funcionários será desabilitado temporariamente até a regularização cadastral. Para que seja novamente habilitado, o empregador precisa preencher corretamente a declaração de renda do funcionário no link: https://www.riobilheteunico.com.br/declaracao/login , usando o mesmo login e senha cadastrados no site da Riocard Mais, além de solicitar a habilitação no site da Riocard Mais ( https://www.riocardmais.com.br/Para_empresas ). O prazo de restabelecimento do benefício é de 48 horas após a solicitação.

O BUI é válido em 20 municípios que integram o programa de integração tarifária no estado do Rio.