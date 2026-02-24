Polícia Civil faz megaoperação com o objetivo de cumprir mandados de prisão em todo o estado do Rio - Érica Martin/Agência O Dia

Polícia Civil faz megaoperação com o objetivo de cumprir mandados de prisão em todo o estado do RioÉrica Martin/Agência O Dia

Publicado 24/02/2026 21:08

Rio - A megaoperação Espoliador, iniciada na manhã desta terça-feira (24) , já contabiliza 616 presos em um único dia. O número ainda pode aumentar, já que a ação segue em andamento. Considerada pela Polícia Civil a maior operação da história do estado do Rio de Janeiro, a ofensiva tem como objetivo cumprir centenas de mandados de prisão contra investigados por roubo, latrocínio e receptação.





Agentes da 31ª DP (Ricardo de Albuquerque) também Entre os presos está Paulinho do Catarina, de 31 anos , apontado como um dos principais ladrões de veículos em São Gonçalo, especialmente na região da BR-101. Dois milicianos que atuavam em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, também foram capturados por policiais da 35ª DP (Campo Grande). Um deles possui 14 anotações criminais e dois mandados de prisão em aberto.Agentes da 31ª DP (Ricardo de Albuquerque) também prenderam Matehus Maia de Azeredo , apontado como o atirador responsável pela morte da produtora cultural Bianca Villaça, de 36 anos. Ela foi assassinada com 13 tiros em agosto do ano passado, na Zona Oeste do Rio. O suspeito, que atuava como executor de homicídios, foi detido em Padre Miguel.

Trabalho de inteligência para localizar criminosos

Os alvos foram identificados a partir de inquéritos e trabalhos de inteligência que apontaram a atuação de criminosos de alta periculosidade ligados a crimes contra o patrimônio. Segundo o secretário de Polícia Civil, Felipe Curi, a operação atinge toda a cadeia criminosa, incluindo líderes de quadrilhas, executores, colaboradores e receptadores, responsáveis por fomentar e sustentar as práticas ilícitas. As investigações indicam que facções concentram cerca de 80% dos roubos de veículos e 90% dos roubos de carga na capital e na Região Metropolitana.

A ação mobiliza policiais dos Departamentos-Gerais da Capital (DGPC), da Baixada (DGPB), do Interior (DGPI), de Polícia Especializada (DGPE), Departamento Geral de Polícia de Atendimento à Mulher (DGPAM) e de Homicídios e Proteção à Pessoa (DGHPP).

"Esses são criminosos da pior espécie. A Polícia Civil vem, reiteradamente, com uma série de operações, tirando esses bandidos de circulação. O que dificulta, na verdade, é o retrabalho. Mais de 60% dos presos já possuíam anotação criminal. Mesmo com toda movimentação das delegacias, alguns criminosos voltam às ruas no dia seguinte à prisão. A Polícia Civil continuará prendendo, mas precisamos que haja uma reformulação", disse Curi.