Publicado 25/02/2026 00:00

Ao afirmar confiança de que o Comitê de Política Monetária iniciará a redução dos juros na próxima reunião, Geraldo Alckmin sinaliza expectativa de inflexão no ciclo monetário. O mercado, porém, seguirá atento aos dados antes de precificar a mudança.

A imagem de um barco navegando por ruas alagadas em Minas Gerais para resgatar idosas resume o impacto das enchentes. Mais do que um episódio isolado, o cenário evidencia a vulnerabilidade urbana diante de eventos extremos e a dependência de respostas emergenciais para proteger os mais frágeis.