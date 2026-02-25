Barco pegou fogo em São FranciscoRede Social

Rio – Uma embarcação pegou fogo em São Francisco, em Niterói, na Região Metropolitana, na manhã desta quarta-feira (25). O incidente aconteceu próximo ao Iate Clube Brasileiro, na Estrada da Fróes.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o incêndio gerou grandes nuvens de fumaça, que puderam ser vistas de diversos pontos da região.


De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares do 1º Grupamento Marítimo (1º GMar) realizaram o combate e a extinção do fogo com apoio de motos-aquáticas e barcos infláveis. Não houve registro de vítimas.