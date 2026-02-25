Policiais atuaram na Avenida Brás de Pina - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 25/02/2026 12:11

Rio - Policiais militares realizaram uma ação emergencial para recuperar uma carga roubada, nesta quarta-feira (25), na comunidade do Sereno, na Penha Circular, Zona Norte. Segundo relatos nas redes sociais, houve intensos tiroteios. Um homem foi baleado.

De acordo com a Polícia Militar, agentes receberam uma informação de um roubo de carga de ovos, avaliada em R$ 102 mil, na Avenida Brás de Pina, altura da Praça do Carmo. As equipes fizeram um cerco na região para impedir o transbordo do produto.

Segundo a corporação, houve confronto na comunidade e um homem ficou ferido. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde e nem sobre sua identificação. A PM não esclareceu se baleado é suspeito ou inocente.

Policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Fé e Sereno, com apoio de equipes do 16º BPM (Olaria), do 3º BPM (Méier) e de um blindado conseguiram recuperar a carga.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram policiais atuando na localidade com blindados. A Avenida Brás de Pina, próximo da Avenida Vicente de Carvalho, uma das vias mais movimentadas da região, ficou temporariamente interditada.

Durante a interdição, motociclistas usaram a calha do BRT para retornar o sentido e fugir do tiroteio. Devido aos disparos, pedestres assustados correram para se abrigar e deixar áreas sem coberturas.

A Mobi-Rio informou que a ocorrência policial ocupou a calha do BRT nos dois sentidos na altura da estação Praça do Carmo. Com isso, os serviços das linhas 42 (Madureira x Galeão) e 46 (Alvorada x Penha 2) foram impactados.

