Força Municipal deve começar a atuar nas ruas em março

Rio - A Polícia Federal autorizou, nesta terça-feira (24), a Prefeitura do Rio a celebrar o Termo de Adesão e Compromisso (TAD) para armar a Força Municipal, que é a Divisão de Elite da Guarda Municipal. Apenas os agentes concursados, aprovados em processo seletivo interno, poderão andar armados.
A norma reforça que a atuação armada se restringirá aos guardas municipais integrantes da unidade, em conformidade com a legislação federal e com o Estatuto Geral das Guardas Municipais.
No último dia 20, a prefeitura já tinha adotado a ordem da PF e determinado, via decreto, que o porte de arma de fogo seria restrito a agentes concursados e servidores efetivos.
A ideia da prefeitura era armar todos os integrantes da Força Municipal, mas a PF negou o pedido. Guardas temporários irão atuar exclusivamente em funções administrativas.
A Força Municipal é formada por guardas municipais concursados, selecionados por critérios técnicos e submetidos a curso de formação aplicado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).
As armas já foram adquiridas e devidamente homologadas.
Nova secretaria
Um decreto, publicado nesta terça-feira (24), criou a nova Secretaria Especial de Segurança Urbana, que passou a ser responsável pela coordenação da Força Municipal.
Com a mudança, a Força Municipal deixa de estar vinculada diretamente à Guarda Municipal e passa a responder à secretaria recém-criada.
Para chefiar o órgão, o prefeito Eduardo Paes nomeou o delegado Brenno Carnevale, que ocupava o cargo de diretor-geral da então divisão de elite da GM.
Carnevale assume a função com a atribuição de estruturar e consolidar o modelo de atuação. Também foram escolhidos Aimée De La Torre, que assume como diretora-geral, e William França, designado coordenador de Operações da Força Municipal.