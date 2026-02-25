Força Municipal deve começar a atuar nas ruas em março - Reprodução / Eduardo Paes

Força Municipal deve começar a atuar nas ruas em marçoReprodução / Eduardo Paes

Publicado 25/02/2026 14:23

Rio - A Polícia Federal autorizou, nesta terça-feira (24), a Prefeitura do Rio a celebrar o Termo de Adesão e Compromisso (TAD) para armar a Força Municipal, que é a Divisão de Elite da Guarda Municipal. Apenas os agentes concursados, aprovados em processo seletivo interno, poderão andar armados.

A norma reforça que a atuação armada se restringirá aos guardas municipais integrantes da unidade, em conformidade com a legislação federal e com o Estatuto Geral das Guardas Municipais.

A ideia da prefeitura era armar todos os integrantes da Força Municipal, mas a PF negou o pedido. Guardas temporários irão atuar exclusivamente em funções administrativas.

A Força Municipal é formada por guardas municipais concursados, selecionados por critérios técnicos e submetidos a curso de formação aplicado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).

As armas já foram adquiridas e devidamente homologadas.

Nova secretaria

Com a mudança, a Força Municipal deixa de estar vinculada diretamente à Guarda Municipal e passa a responder à secretaria recém-criada.

Para chefiar o órgão, o prefeito Eduardo Paes nomeou o delegado Brenno Carnevale, que ocupava o cargo de diretor-geral da então divisão de elite da GM.

Carnevale assume a função com a atribuição de estruturar e consolidar o modelo de atuação. Também foram escolhidos Aimée De La Torre, que assume como diretora-geral, e William França, designado coordenador de Operações da Força Municipal.