Movimentação na Praia de Ipanema, Zona Sul do Rio, na tarde desta quarta-feira (25) - Érica Martin/Agência O Dia

Publicado 25/02/2026 17:32

Rio - Sol e chuva! Enquanto alguns pontos da cidade registraram sol ao longo desta quarta-feira (25), a noite deve ser acompanhada de pancadas de chuva isoladas. Com vento de fraco a moderado, a temperatura deve permanecer estável, com mínima de 21°C e máxima de 31°C.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o estado do Rio de Janeiro inteiro entrou em alerta de grande perigo para acumulados de chuva, nesta terça-feira (24). O aviso, válido até sexta-feira (27), aponta para o risco de alagamentos e transbordamentos de rios, além de deslizamentos de encostas.



Segundo o sistema Alerta Rio, nesta quinta-feira (26), a previsão é de pancadas de chuva a partir da tarde, com ventos fracos a moderados. A temperatura deve começar a entrar em declínio, mas a máxima prevista ainda é de 31°C e a mínima é de 21°C.



Na sexta-feira (27), o céu deve permanecer com nebulosidade variada ao longo do dia. A previsão é de que chuva moderada a forte pode cair a qualquer momento. A temperatura máxima será de 28°C e a mínima de 21°C.



O fim de semana do carioca será influenciado pela entrada de ventos úmidos do oceano. No sábado (28), o céu deve ficar nublado a parcialmente nublado, com chuva fraca isolada a qualquer hora do dia. A temperatura vai variar entre 29°C e 17°C.



O domingo também deve ser de céu com nebulosidade variada. Há previsão de chuva fraca isolada durante a madrugada e manhã, além de ventos moderados. A temperatura máxima será de 31°C e a mínima de 17°C.