Movimentação na Praia de Ipanema, Zona Sul do Rio, na tarde desta quarta-feira (25)Érica Martin/Agência O Dia
Segundo o sistema Alerta Rio, nesta quinta-feira (26), a previsão é de pancadas de chuva a partir da tarde, com ventos fracos a moderados. A temperatura deve começar a entrar em declínio, mas a máxima prevista ainda é de 31°C e a mínima é de 21°C.
Na sexta-feira (27), o céu deve permanecer com nebulosidade variada ao longo do dia. A previsão é de que chuva moderada a forte pode cair a qualquer momento. A temperatura máxima será de 28°C e a mínima de 21°C.
O fim de semana do carioca será influenciado pela entrada de ventos úmidos do oceano. No sábado (28), o céu deve ficar nublado a parcialmente nublado, com chuva fraca isolada a qualquer hora do dia. A temperatura vai variar entre 29°C e 17°C.
O domingo também deve ser de céu com nebulosidade variada. Há previsão de chuva fraca isolada durante a madrugada e manhã, além de ventos moderados. A temperatura máxima será de 31°C e a mínima de 17°C.
